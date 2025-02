Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand februari 2025: Londen en New York

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in februari 2025.

Londen

Londen is een wereldstad vol iconische bezienswaardigheden, geschiedenis en cultuur. De highlights zijn onder andere de Big Ben en de Houses of Parliament, de Tower of London met de kroonjuwelen, en de Buckingham Palace, waar je de wisseling van de wacht kunt zien. Voor panoramische uitzichten is het London Eye een aanrader. Shopliefhebbers kunnen terecht op Oxford Street, terwijl Covent Garden en Camden Market bruisen van de sfeer. Kunst en geschiedenis vind je in het British Museum en de National Gallery. Voor ontspanning zijn de Hyde Park en de sfeervolle wijken, zoals Notting Hill en Shoreditch perfect.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Londen dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– City Cruise ter waarde van 12 euro per persoon

– Royal Walking Tour ter waarde van 18 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

New York

New York is de ultieme metropool vol iconische bezienswaardigheden en een ongeëvenaarde energie. Times Square bruist dag en nacht van neonlichten en straatartiesten, terwijl Central Park een groene oase is in het hart van Manhattan. Het Vrijheidsbeeld en Ellis Island symboliseren de Amerikaanse droom, en het uitzicht vanaf de Empire State Building of Top of the Rock is adembenemend. Broadway staat garant voor wereldklasse theater, en kunstliefhebbers kunnen zich onderdompelen in het Metropolitan Museum of Art en het MoMA. Shoppen doe je op Fifth Avenue, en foodies kunnen genieten van alles, van street food in Chinatown tot high-end restaurants in SoHo.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar New York dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Top of the Rock ter waarde van 53 dollar per persoon

– Central Park Fietstour met Nederlandstalige gids ter waarde van 47 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro