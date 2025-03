Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand maart 2025: Parijs en Valencia.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in maart 2025.

Parijs

Parijs betovert met zijn iconische Eiffeltoren, waar je vanaf de top een adembenemend uitzicht hebt over de stad. In het Louvre bewonder je wereldberoemde kunstwerken zoals de Mona Lisa en de Venus van Milo. Flaneer over de Champs-Élysées, die leidt naar de majestueuze Arc de Triomphe. De gotische pracht van de Notre-Dame blijft indrukwekkend, ondanks de restauraties na de brand. In Montmartre dwaal je door schilderachtige straatjes en bezoek je de Sacré-Cœur met een panoramisch uitzicht. Ontdek de charme van de Seine, met zijn romantische bruggen en verlichte boottochten. Proef de sfeer van de Marais, een wijk vol boetieks, kunstgaleries en gezellige cafés. Sluit af in de Quartier Latin, waar je tussen de studenten een authentiek Parijs gevoel ervaart.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Parijs dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Bateax Parisiens ter waarde van 13 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Valencia

Valencia combineert historische charme met moderne architectuur, zoals te zien in de futuristische Ciudad de las Artes y las Ciencias. De Kathedraal van Valencia herbergt volgens sommigen de echte Heilige Graal en biedt een prachtig uitzicht vanaf de klokkentoren El Miguelete. In de Mercado Central proef je de smaken van de stad met verse producten en lokale specialiteiten. La Lonja de la Seda, een gotisch handelsgebouw, getuigt van Valencia’s rijke verleden. Voor ontspanning is er het uitgestrekte Turia Park, een voormalige rivierbedding vol groen en sportmogelijkheden. Op het strand van Playa de la Malvarrosa geniet je van zon en zee, met een bord authentieke paella. De wijk El Carmen biedt een mix van middeleeuwse steegjes, street art en levendige tapasbars. Sluit de dag af met een Agua de Valencia op een terras aan het sfeervolle Plaza de la Virgen.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Valencia dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Horchata met Farton ter waarde van 6 euro per persoon

– Bus Turistic 24-uur ter waarde van 22 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro