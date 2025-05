Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand mei 2025 zijn Praag en Barcelona.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in mei 2025.

Praag

Praag is een stad vol historie, romantiek en architectonische pracht. De Karelsbrug is een van de bekendste bezienswaardigheden, met standbeelden en straatmuzikanten. De Praagse Burcht torent hoog boven de stad uit en biedt een prachtig uitzicht. Op het Oude Stadsplein bewonder je de Astronomische Klok, die elk uur tot leven komt. De Joodse Wijk Josefov herbergt indrukwekkende synagogen en een oude begraafplaats. De gotische Týnkerk vormt een iconisch silhouet in het stadsbeeld. Wandel zeker door de kronkelende straatjes van Malá Strana, de charmante wijk aan de voet van de burcht. Het dansende huis aan de rivier de Moldau toont moderne architectuur in contrast met de historische stad. Geniet van een panoramisch uitzicht vanaf de Petřín-uitkijktoren, te bereiken via een kabelbaan. Vergeet ten slotte niet te proeven van het lokale bier op een sfeervol terras in de wijk Nové Město.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Praag dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Bierproeverij ter waarde van 10 euro per persoon

– Moldau River Cruise ter waarde van 15 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Barcelona

Barcelona is een stad vol leven, kunst en mediterrane charme. De Sagrada Família van Gaudí is hét symbool van de stad en blijft verbazen, zelfs als hij nog niet af is. Flaneer over de levendige boulevard La Rambla, waar straatartiesten en marktkraampjes je vermaken. In de Gotische Wijk dwaal je door smalle middeleeuwse steegjes vol verborgen pleinen en tapasbars. Park Güell biedt kleurrijke mozaïeken en een prachtig uitzicht over de stad. Het strand van Barceloneta is perfect voor een pauze in de zon na een dag sightseeing. In de markthal La Boqueria proef je van verse producten, tapas en Spaanse ham. Liefhebbers van kunst mogen het Picasso Museum en het MACBA zeker niet overslaan. Het Camp Nou-stadion is een bedevaartsoord voor voetbalfans. Sluit je dag af met een uitzicht op de stad vanaf de Bunkers del Carmel bij zonsondergang.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Barcelona dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Vier uur fietshuur ter waarde van 10 euro per persoon

– Bus Turistic 24 uur ter waarde van 33 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro