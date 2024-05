Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er twee: Rome en Sevilla.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in mei 2024.



Rome

Rome, eeuwige stad en bakermat van de beschaving. Verken het Colosseum, waar gladiatoren vochten, wandel door de ruïnes van het Forum Romanum en bewonder het Vaticaan met de Sint-Pietersbasiliek. Proef de geschiedenis in de sfeervolle straatjes, terwijl de echo’s van Julius Caesar nog hoorbaar zijn. Ontdek, droom, beleef.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Rome dan krijgt hij het volgende er gratis bij:

– Glas wijn en snack (t.w.v. 10 euro per persoon)

– Leonardo Da Vinci Museum (t.w.v. 17.50 per persoon)

– Time To Momo Stadsgids (t.w.v. 20 euro)



Sevilla

Sevilla, hart van Andalusië, schittert met zijn betoverende Alcázar en de bruisende Flamenco. Struin door de geurige sinaasappelstraatjes naar de indrukwekkende Kathedraal met Giralda. Laat je meeslepen door de passievolle cultuur en proef de essentie van Spanje in elke tapasbar. Sevilla leeft, betovert en verwelkomt iedereen.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Sevilla dan krijgt hij het volgende er gratis bij:

– Hop on/Hop off-bus voor 24 uur (t.w.v. 25 euro per persoon)

– Time to Momo-stadsgids (t.w.v. 20 euro)