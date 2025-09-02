Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand september 2025 zijn Valencia en Wenen.

Valencia

Valencia straalt mediterrane charme uit met de futuristische Ciudad de las Artes y las Ciencias, een architectonisch meesterwerk vol musea en aquaria. In de historische binnenstad vind je de gotische Kathedraal van Valencia, waar volgens de traditie de Heilige Graal bewaard wordt. De Mercado Central is een bruisende plek vol kleuren, geuren en lokale lekkernijen. Ontspannen kan in de uitgestrekte Tuin van Turia, een voormalige rivierbedding vol groen en speelplekken. Vergeet ook niet La Lonja de la Seda, UNESCO-Werelderfgoed dat herinnert aan Valencia’s rijke handelsverleden.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Valencia dan krijgt hij/zij het volgende erbij:

– Horchata met Farton ter waarde van 6 euro per persoon

– Fietstour met een Nederlandse gids ter waarde van 37,50 per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Wenen

Wenen ademt cultuur en elegantie met het imposante Schönbrunn-paleis, de vroegere zomerresidentie van de Habsburgers. In het hart van de stad torent de Stephansdom boven alles uit, hét symbool van de stad. Kunstliefhebbers komen aan hun trekken in het Kunsthistorisches Museum en het Belvedere, waar Klimts De Kus hangt. Voor muziek en sfeer zijn een avond in de Staatsopera en een wals in een klassieke balzaal bijna verplichte kost. Sluit af met een Sachertorte in een traditioneel koffiehuis, voor de ultieme Weense ervaring.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Wenen dan krijgt hij/zij het volgende erbij:

– Haus der Musik ter waarde van 17 euro per persoon

– Toegang Oberes Belvedere ter waarde van 21 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro