Sunny Cars breidt aanbod in Nederland verder uit

Sunny Cars ziet de vraag naar autohuur in Nederland toenemen. Daarom heeft de autohuurspecialist onlangs een nieuwe wagenparkaanbieder toegevoegd aan haar portfolio. Daarmee is er een uitgebreider netwerk aan verhuurkantoren in de regio beschikbaar, waardoor Sunny Cars een nog groter publiek kan bedienen.

Het autohuuraanbod bestaat uit kleine tot comfortabele auto’s en van SUV’s tot ruime stationwagens. In de grootste categorie zijn er auto’s beschikbaar van 5 + 2 personen. Waar de voorkeur van de klant naar uitgaat, een automaat of liever handgeschakeld, beide is mogelijk. In totaal kun je op 133 verhuurlocaties in Nederland je auto inhalen en opleveren. Denk aan Amsterdam, Alkmaar, Waalwijk, Zwolle en nog vele anderen. In de wintermaanden kan de klant de auto op maat maken door te kiezen voor een extra dakkoffer of winterbanden. Met de toevoeging van de grensoverschrijding-service mag de klant de grens over en is hij ook in het buitenland all-in gedekt.

“We zien de afgelopen jaren een groei in het aantal reserveringen waarbij er een auto wordt gehuurd in Nederland voor een buitenlandse vakantie. Enerzijds omdat er steeds meer mensen zijn die geen auto in hun bezit hebben, anderszijds omdat zij een elektrische auto rijden en daarmee niet op vakantie willen gaan. Door extra aanbod toe te voegen en daarmee het netwerk aan verhuurlocaties fors uit te breiden, wordt het eenvoudiger om een auto vlakbij of in je woonplaats te huren. En daardoor kunnen reisagenten nu ook klanten die vanuit Nederland met een huurauto op vakantie willen, de all-in service en zorgeloze ervaring van Sunny Cars bieden”, vertelt Hans Knottnerus, Managing Director Nederland, België en Frankrijk.

Auteur Arjen Lutgendorff