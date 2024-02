Sunny Cars heeft haar gepersonaliseerde webapp Sunny2go nog verder uitgebreid. Klanten van Sunny Cars overal ter wereld kunnen nu gebruikmaken van gratis data door via AI een stadstour op maat samen te stellen én gratis magazines te downloaden.

Sunny2go is de persoonlijke reisassistent van Sunny Cars waarmee je als huurder de mooiste plekken van je vakantiebestemming ontdekt. Gebruikers ontvangen gratis loungetoegang bij vluchtvertraging, kunnen chatten met de conciërge voor local tips, autoroutes uitstippelen en gemakkelijk een parkeerplek vinden. Alle services zijn gratis te gebruiken en zijn ontworpen om de vakantie van de klant nog leuker en meer ontspannend te maken.

De nieuwste toevoegingen

Klanten nu gratis 1GB datavolume voor zeven dagen. Dankzij deze gratis data kan iedereen op elke plek ter wereld toegang krijgen tot Sunny2go. En uiteraard wordt de mogelijkheid aangeboden om extra data te kopen als de klant dat wenst. De allernieuwste toevoeging is slechts twee weken oud: de Mediabox. Hiermee hebben vakantiegangers de mogelijkheid om gratis vijf e-magazines te downloaden. Het aanbod varieert van vrijetijds- en modetijdschriften tot auto- en zakenbladen. Het aanbod kan tijdens de hele reis worden gebruikt: in het vliegtuig of zelfs op de laatste dag van de reis. De webapplicatie biedt ook de mogelijkheid om leuke trips op maat te genereren in de stad van de vakantiebestemming. Via AI wordt een route op maat voor jouw klant samengesteld. Nog een handige feature is dat je kunt vragen om een restaurantaanbeveling. Variërend van budget tot normaal tot high end. Deze tips worden opgeslagen in de route.

Hans Knottnerus, Managing Director Nederland, België en Frankrijk bij Sunny Cars: “Vorig jaar hebben ruim 270.000 klanten Sunny2go gebruikt. De autohuurervaring van onze klanten tot in de puntjes regelen, heeft dan ook onze focus. Want naast bovenstaande toevoegingen is ook Parkopedia uitgebreid. Zo kunnen klanten met een elektrische huurauto binnen no time de dichtstbijzijnde laadstation vinden. Dankzij de extra toevoegingen in Sunny2go zorgen wij ervoor dat er nog meer genoten wordt van die ongelimiteerde kilometers.”