Sunny Cars en haar partners hebben volop genoten van de SAIL-In. Sunny Cars nodigde 75 Nederlandse en Belgische partners uit aan boord van de Schuttevaer.

Hans Knottnerus (managing director van Sunny Cars in Nederland, België en Frankrijk) verwelkomde iedereen aan het begin van de dag en verwees bij zijn afscheidswoord naar zijn aanstaande pensionering. “Voor mij was elke dag een Sunny-feestje en ik weet zeker dat Marco (Ammerlaan) en Suzanne (Al) het hartstikke goed gaan doen.”

Goede zomer

Marco wees op de 2000 vrijwilligers tijdens SAIL en het feit dat het event voor de vrijwilligers gelijkstaat aan verbroedering. “Zie onze dag, waarop wij partners uit alle takken van de branche hebben uitgenodigd ook zo.” Marco liet tevens weten terug te kijken op een goede zomer en vol vertrouwen de komende periode in te gaan.

Teamuitje

Manon Prins was de organiserende motor achter het event. Zij begon een jaar geleden al met de voorbereiding. Ze genoot zichtbaar tijdens de dag, waarop de zon volop straalde. Vrijdag gaat het gehele team van Sunny Cars genieten tijdens een teamuitje naar SAIL.

De schippper van het schip liet weten dat hij zes edities van SAIL heeft meegemaakt en dat hij het niet eerder zo druk had gezien.

Bekijk hier meer foto’s van het event.