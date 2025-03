Sunny Cars organiseerde in 2025 een zeven weken durende kennisquiz, de Slimste Reisagent, waaraan ruim 400 reisagenten deelnamen om hun kennis over autoverhuur te testen. Angelo Luijkx van Pelikaan Travel Group werd uitgeroepen tot winnaar en ontving een autohuurcheque.



Ook de nummers twee en drie, Penny van den Ouden en Cora Tosun, werden verrast met een cheque. Deelnemers waardeerden de quiz om het opdoen van kennis en de mogelijkheid tot het verdienen van extra bonuspunten. Sunny Cars bezocht de top drie winnaars persoonlijk om hen te feliciteren met hun prestatie.

Angelo werd afgelopen week door Fieneke van Heusden-Bosters, Accountmanager Retail & ZRA’s bij Sunny Cars, verrast met een bezoek. “En verrast was ik zeker,” vertelt Angelo. “Vanwege jullie oproep werd ik erg enthousiast om mee te doen. En dat niet alleen, ook ons managementteam daagde ons uit om onze kennis te testen. Een uitdaging ga ik graag aan, maar nooit had ik verwacht op nummer 1 te eindigen. De autohuurcheque komt echter goed van pas, want binnenkort stap ik op het vliegtuig richting Malaga en een huurauto boeken stond nog op mijn lijstje.”

Penny van den Ouden (D-reizen Steenbergen)



Niet alleen Angelo, ook Penny van den Ouden (D-reizen Steenbergen) en Cora Tosun (Uniglobe Westland) werden door Sunny Cars verrast. Zij zijn de nummers 2 en 3 van de kennisquiz en hebben ook een mooie autohuurcheque in ontvangst mogen nemen.

“Ik deed voornamelijk mee voor de extra Sunnies en dat je dan ook nog extra kennis opdoet, is mooi meegenomen,” vertelt Penny. “In juni staat er een reis naar Ibiza op de planning, dus ik weet al waar ik de autohuurcheque ga inzetten.”

Rik Sluiter, Key Accountmanager bij Sunny Cars, bracht een bezoek aan Cora die binnen Uniglobe verantwoordelijk is voor het leisure stuk. “Ontzettend leuk om in de top 3 te eindigen. Ik vond de quiz heel leuk opgezet en heb er ook echt wat van opgestoken. Toen Rik voor de deur stond was ik aangenaam verrast, dit had ik nooit verwacht.”

Rik Sluiter (Sunny Cars) en Cora Tosun (Uniglobe Westland)



De top drie is bekend, maar ook de overige deelnemers worden niet vergeten. Elke reisagent die meegedaan heeft aan alle drie de spelrondes ontvangen dubbele bonuspunten. “Deze worden uiterlijk eind deze maand bijgeschreven,” sluit Sunny Cars af.