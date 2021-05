Sunny Cars: “Krappe beschikbaarheid en hogere prijzen”

In de afgelopen twee weken bedroeg het aandeel van de boekingen voor deze bestemming ruim 40 procent van alle autoverhuurreserveringen bij Sunny Cars. Toch is de stemming gematigd positief. Er is minder beschikbaarheid bij de lokale partners en de verwachting is dat de prijzen de komende tijd fors gaan stijgen.

“Het advies is dan ook om zo snel mogelijk een huurauto te reserveren voor populaire Europese zonbestemmingen en zo zeker te zijn van een huurauto tijdens de vakantie. Om reisagenten een extra verkoopargument te geven wordt vanaf vandaag de Flexservice gratis toegevoegd aan iedere reservering”, laat Sunny Cars weten.

In de boekingen is een duidelijke tendens te zien naar last-minutes. “Van de reserveringen die de afgelopen 14 dagen zijn gemaakt, haalt ongeveer de helft de huurauto nog op in mei,” zegt Hans Knottnerus, Managing Director van Sunny Cars Nederland & België. “Tegelijkertijd zien we een stijgende vraag voor de maanden juni en juli. Sinds maandag officieus bekend werd dat het negatieve reisadvies voor Nederlanders per 15 mei wordt opgeheven, noteren we een stijging van 200% in de boekingen.” Momenteel is Spanje de meest populaire autoverhuurbestemming, gevolgd door Griekenland en Portugal. De boekingen voor Italië, Frankrijk en de USA trekken ook aan maar met een veel lager volume.

Krappe beschikbaarheid en hogere prijzen

Opvallend is de stijging van de huursommen volgens Kai Sannwald, Sunny Cars oprichter en CEO van de Sunny Cars groep. Vooral voor de Spaanse markt zal dit de komende weken nog een belangrijk punt worden voorspelt hij. “De wagenparkaanbieders hebben ingeschat dat pas in juni de vraag zou toenemen, daarom zijn er momenteel nauwelijks voertuigen beschikbaar. Vorig jaar zijn tijdens de coronacrisis veel auto’s van de Balearen weggehaald en de nieuwe aanvoer is momenteel een centraal probleem,” legt Kai Sannwald uit. “Wij gaan ervan uit dat de vraag in de nabije toekomst zal toenemen en dat er op korte termijn dus niet genoeg voertuigen beschikbaar zullen zijn. Dit zal de prijzen aanzienlijk opdrijven, wat nu al duidelijk is, vooral wat Mallorca betreft. Deze situatie zal niet zo snel versoepelen en wie lang wacht met boeken, zal wellicht nog hogere prijzen moeten verwachten.”

Hij voegt eraan toe dat dit niet alleen voor de Balearen geldt, maar voor alle populaire autoverhuurlanden, ook al zijn de huursommen daar momenteel nog vrij laag. “Zodra de vraag aantrekt, zullen de prijzen zeker stijgen”, zo voorspelt Sannwald. Want ook in andere landen waar vóór corona veel vraag naar huurauto’s was, zijn de wagenparken ingekrompen en moet er rekening worden gehouden met een permanent geringer aanbod van voertuigen. Het doet Sannwald denken aan de situatie in 2008/2009, toen de financiële crisis ook leidde tot een tekort aan huurauto’s in het hoogseizoen.

Volgens de autohuurspecialist zijn er meerdere redenen waarom er minder huurauto’s beschikbaar zijn. Enerzijds zijn nieuwe bestellingen door de huidige economische situatie moeilijk voor wagenparkaanbieders. “Banken zijn terughoudend met het verstrekken van leningen voor de aanschaf van nieuwe auto’s”, verklaart Sannwald. Anderzijds worden autofabrikanten geconfronteerd met een tekort aan microchips waardoor zijn hun productie moeten terugschroeven of zelfs stilleggen. “Dit heeft onder meer tot gevolg dat reeds bestelde voertuigen momenteel later of zelfs niet kunnen worden geleverd en autoproducenten terughoudend zijn met het aangaan Buy-Back-constructies”, aldus Sannwald.

Gratis Flexservice als verkoopondersteuning voor de retail

Om in te spelen op de krapte die de komende maanden zal ontstaan geeft Sunny Cars bij alle reserveringen die gemaakt worden tussen 12 mei en 30 juni 2021 de Flexservice cadeau. Daarmee hebben reisagenten de mogelijkheid de reservering gratis te annuleren tot 4 uur voor huuraanvang. Een belangrijke tool volgens Hans Knottnerus om de boekingen direct te maken. ”Ik raad echt aan om zo snel mogelijk een huurauto te reserveren voor klanten. Wanneer je te lang wacht zullen de prijzen (fors) stijgen en heb je grote kans dat het gewenste model al verhuurd is. Of nog erger, er zijn helemaal geen huurauto’s meer beschikbaar. Dankzij de gratis Flexservice heb je de zekerheid van een huurauto met maximale flexibiliteit. Je kunt immers zonder annuleringskosten en om wat voor reden dan ook alsnog van de reservering afzien.”

Voorzichtig optimistisch over het boekjaar

Sunny Cars ziet dat de bronmarkten zich verschillend ontwikkelen wat betreft boekingsgedrag, logischerwijs het gevolg van de verschillende reisregels van de afzonderlijke landen. Maar ondanks de opwaartse trend in autohuurreserveringen blijft Sunny Cars voorzichtig over de huidige ontwikkelingen. “We zijn natuurlijk blij dat de boekingscijfers momenteel dagelijks stijgen. Niettemin blijft het huidige boekjaar ons voor grote uitdagingen stellen.” aldus Kai Sannwald. “Het totale volume voor boekjaar 2020/21 ligt nog steeds 83 procent lager dan 2018/2019. Onze forecast voor 20/21 is om op 200.000 boekingen uit te komen met de gehele Sunny Cars groep. Op dit moment staan we op 71.000. Het is dus duidelijk dat de zomer nog veel moet brengen om boekjaar 2020/2021 af te kunnen sluiten op ten minste 25 procent van het niveau van voor corona.”

Knottnerus wijst erop dat er nog steeds een niet te verwaarlozen aantal annuleringen is, ondanks de stijgende boekingscijfers. “Het is positief om te zien dat het netto boekingsvolume momenteel merkbaar toeneemt. Maar op dit moment is niet te voorzien of alle boekingen die wij momenteel ontvangen ook tot daadwerkelijke verhuur zullen leiden. Daarom blijven we realistisch over de verwachte omzet. Wij zullen dus investeren waar dat zinvol en nodig is, maar wij zullen nog zeer behoudend zijn. Ons doel is om het verlies dit jaar zo klein mogelijk te houden. Dit vereist zorgvuldige planning en budgettering.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.