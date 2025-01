Sunny Cars heeft de nieuwe Smile Society Top 100 bekendgemaakt. De lijst waar de best boekende reisagenten tot 15% extra korting op een volgende huurauto kan verdienen. De nieuwe nummer één stond nog nooit zo hoog in de lijst van de autohuurspecialist en ontvangt een autohuurcheque t.w.v. € 500. Anouk Veenstra van Simi Reizen, van harte gefeliciteerd.

Fieneke van Heusden-Bosters (Accountmanager Retail & ZRA’s) had de eer om Anouk met dit nieuws te verrassen. “En verrast was ik zeker”, vertelt Anouk. “Ik heb de afgelopen periode voor onze groepsreizen veel auto’s kunnen inboeken en dit heeft gezorgd voor dit succes. Ik had niet verwacht om op nummer 1 te eindigen, maar blij ben ik zeker. Ook over jullie product, want het is fijn dat alles goed geregeld is. Geen onverwachte verrassingen en als er een technisch mankement optreedt, wordt het goed opgelost.”

Anouk heeft al een mooie reis naar Rhodos op de planning, maar ook voor haar autohuurcheque heeft zij een mooie bestemming in gedachten. “Ik denk dat ik hem inzet voor een rondreis door Zuid-Spanje. Een bezoek aan de koningssteden staat hoog op mijn lijstje.”

“Simi Reizen heeft de afgelopen maanden een mooie groei laten zien”, vertelt Fieneke. “Ik gun Anouk deze positie dan ook enorm. Met haar inzet, maar ook die van haar collega’s, zie je dat zij trouw zijn aan ons product. Er wordt elke dag een stapje extra gezet om meer auto’s te verhuren. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”

Op 1 januari is het nieuwe kwartaal van start gegaan en maakt iedereen weer kans om een plekje in de lijst te bemachtigen. Fieneke geeft aan dat het slim is om snel die huurauto voor je klant te reserveren. “Want vroegboeken zorgt voor zorgeloos genieten.” Maar dat niet alleen… als je meedoet aan de Slimste Reisagent actie van Sunny Cars ontvang je t/m 28 februari ook nog dubbele bonuspunten. Er valt dus genoeg te winnen de aankomende tijd bij de autohuurspecialist.