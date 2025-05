Sunny Cars kijkt terug op een zeer succesvolle eerste helft van het boekjaar 2024/2025. Vraag en aanbod waren op elkaar afgestemd en de reislust was groot.



Dat maakte Sunny Cars donderdag bekend tijdens de Round Table, het internationale persevent dat dit jaar plaatsvond op Mallorca.



Van 1 november 2024 tot 30 april 2025 noteerde de autoverhuurder meer dan een half miljoen boekingen uit alle bronmarkten. Dit betekent een stijging van zo”n 7 procent in boekingen en 13 procent in omzet ten opzichte van de eerste helft van 2023/2024. Sunny Cars investeert met name op het gebied van medewerkers en IT om ook in de toekomst absolute tevredenheid te blijven nastreven – zowel bij reisbureaus als bij alle eindklanten.



“We zijn erg tevreden met de sterke cijfers in onze eerste helft van het huidige boekjaar”, aldus Kai Sannwald, CEO en eigenaar van Sunny Cars. “De ontwikkeling van de markt is positief, vooral voor onze klanten. Er zijn ruim voldoende huurauto”s beschikbaar en de prijzen zijn zeer stabiel. We zijn er trots op dat steeds meer vakantiegangers kiezen voor Sunny Cars en vertrouwen op onze zorgeloze autohuur garantie – want service en betrouwbaarheid, daar draait het om bij ons product.”



Vroegboeken

De eerste helft van het jaar liet een stijging in het aandeel vroegboekers zien. Deze groep is inmiddels goed voor ongeveer een derde van alle reserveringen. De vooruitboektijd is gestegen tot 81 dagen voor vertrek.

“We blijven benadrukken hoe verstandig het is om een vakantieauto vroeg te boeken,”, zegt Thorsten Lehmann, CEO van Sunny Cars. “Op die manier hebben boekers niet alleen meer keuze uit modellen, maar profiteren ze ook van eerlijke prijzen.”



Hoog boekingsvolume

Sunny Cars heeft in het eerste kwartaal direct een record gevestigd met meer dan 230.000 boekingen. In het tweede kwartaal werd opnieuw een record gevestigd en werd de grens van 500.000 boekingen doorbroken. Het gaat hierbij om boekingen uit alle bronmarkten van Sunny Cars (de DACH-regio en België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). Januari 2025 was de maand met het hoogste aantal boekingen. Alleen al in januari werd meer dan 20 procent van de boekingen uit de eerste helft van het jaar gemaakt.



Dankzij de stabiele prijzen hebben klanten momenteel een hoge mate van zekerheid bij het plannen van hun vakantie. In de eerste zes maanden van het boekjaar van Sunny Cars was de gemiddelde huursom 470 euro. De gemiddelde huurperiode was 8,5 dag.



Favoriete bestemmingen

De topbestemmingen voor autoverhuur laten een vertrouwd beeld zien: Spanje is de onbetwiste nummer één op de ranglijst. De plaatsen twee tot vijf vertonen lichte verschuivingen van maand tot maand, maar bevatten altijd dezelfde bestemmingen: Griekenland, Italië, Portugal en de VS. Verder zijn in Europa onder andere Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Kroatië populair bij autohuurders, terwijl Australië, Canada en Zuid-Afrika ook opvallen onder de lange-afstandsbestemmingen.



Investeren in mensen

Sunny Cars bestaat inmiddels 34 jaar en is nog steeds een volledig door de eigenaar geleide onderneming zonder andere investeerders. Het bedrijf blijft zich focussen op zijn meest waardevolle bezit: zijn medewerkers. Ook dit boekjaar wordt hier fors in geïnvesteerd. Het bedrijf plant nieuwe bijscholings- en trainingsconcepten voor zowel bestaande als nieuwe collega”s. De focus ligt hierbij op optimalisatie van de service en kwaliteit en absolute klanttevredenheid. Sunny Cars creëert bovendien nieuwe, strategisch belangrijke posities en investeert in haar internationale team. Vanaf 1 juni 2025 neemt Patricia Trujillos Manso de nieuwe rol van Area Manager voor Spanje en Latijns-Amerika op zich. De autoverhuurder versterkt zo nadrukkelijk zijn lokale aanwezigheid en operationele uitmuntendheid in deze belangrijke markten.

Focus op IT

Goed functionerende processen zijn een doorslaggevende factor voor tevreden medewerkers. Bij Sunny Cars zijn de eenvoudigste taken geautomatiseerd en AI-ondersteund. Het voordeel: er is meer tijd in het dagelijkse werk om echt advies te geven, in plaats van bijvoorbeeld documenten opnieuw te versturen. “IT is de motor voor succes bij Sunny Cars”, vat Kai Sannwald de strategische aanpak samen. “Daarom blijven we op dit gebied fors investeren.”



Belangrijke partners

Reisbureaus blijven een grote rol spelen in het succes van Sunny Cars. In de eerste helft van het jaar waren ze goed voor 35 procent van alle boekingen bij Sunny Cars, meer dan elk ander verkoopkanaal. Ook touroperators (14%) en OTA”s (18%) vormen een belangrijke pijler. “Als partner van de reisbranche is en blijft de travel trade ontzettend belangrijk,” benadrukt Hans Knottnerus, Managing Director Nederland, België en Frankrijk. “Daarom blijven we investeren in dit kanaal. Ons doel is om onze wederverkopers de best mogelijke service te bieden en samen te zorgen voor tevreden klanten. ”

Vooruitblik

Na de uiterst succesvolle start van het boekjaar is Sunny Cars optimistisch maar nuchter over de tweede helft van het jaar. “Het seizoen komt nu pas op gang. We verwachten dan ook nog veel last-minute boekingen”, voorspelt Sannwald. “Ons doel is om voor het eerst de grens van één miljoen boekingen te bereiken.”



Foto: het managementteam van Sunny Cars (vlnr) Suzanne Al, Kai Sannwald, Thorsten Lehmann, Hans Knottnerus en Marco Ammerlaan.