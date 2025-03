De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) verwelkomt autoverhuurspecialist Sunny Cars als nieuwe businesspartner.

Kim Nooyens, voorzitter van VvKR, reageert enthousiast: “We zijn enorm blij met Sunny Cars als businesspartner. Ze zijn een sterk en innovatief merk in de autoverhuurbranche en bieden slimme oplossingen die perfect aansluiten bij de behoeften van onze leden. Hun app ‘My Sunny Ride’ is een mooi voorbeeld van hoe zij meegaan met de tijd. Als ook de gratis annuleren service, waarmee je tot een uur voor vertrek gratis kunt annuleren is een groot pluspunt. Bovendien werkt hun online boekingssysteem erg gebruiksvriendelijk.”

Fieneke van Heusden-Bosters, Accountmanager Retail en ZRA: “De intentie was er vanuit beide al langer om een samenwerking op te zetten, dus we zijn erg blij dat het moment nu gekomen is. Op dit moment werken wij al met verschillende partners samen die onderdeel zijn van de VvKR en deze samenwerking biedt veel mogelijkheden om nog verder te groeien. We kijken daarom ook erg uit naar het programma dat VvKR voor 2025 in petto heeft en wij zullen met plezier deelnemen.”

Dankzij deze samenwerking blijven de leden van VvKR profiteren van kwalitatieve partners die bijdragen aan unieke reiservaringen voor hun klanten.

Foto: Marco Ammerlaan (Sunny Cars) – Fieneke van Heusden Bosters (Sunny Cars) – Kim Nooyens (VvKR) en Rik Sluiter (Sunny Cars)