Sunweb: het vroegboekgedrag is weer terug op niveau voor corona

Het vroegboekgedrag van Nederlandse vakantiegangers is weer terug op het niveau van voor corona. Zij boeken weer traditiegetrouw hun zomervakantie in januari. Dat zegt Sunweb Group op basis van eigen gegevens.

In de eerste maand van 2023 ligt het aantal boekingen 49 procent hoger dan dezelfde maand in coronajaar 2022 en is het weer terug op het niveau van voor de pandemie.

“Momenteel zien we dat 80 procent van alle boekingen al voor de zomer is,” zegt Martine Langerak, woordvoerder van Sunweb Group. “Waar de afgelopen jaren de onzekerheid rondom corona ervoor zorgde dat Nederlanders wat langer wachtten met het boeken van hun zomervakantie is januari nu weer druk als vanouds.¬¬ Veel Nederlanders maken in januari al de planningen voor de vakantieperiode en het is dus een logisch moment om te boeken. Er zijn bovendien mooie vroegboekaanbiedingen én het aanbod is nog ruim.” Als de meest populaire zomerbestemming ziet Sunweb Group het meer betaalbare Turkije, en ook Spanje en Griekenland blijven geliefd.

Niet minder vakanties

De reisorganisatie ziet vooral dat voor de zomer langere vakanties en luxere accommodaties nu al geboekt worden. Door stijgende kosten, onder andere luchthavenbelasting, brandstof en personeel, zijn vakanties dit jaar zo’n tien procent duurder dan in 2022. De bestedingen van Nederlanders zijn met zeven procent nog niet zo hard meegestegen, omdat vroeg boeken loont. Sunweb Group verwacht overigens dat last-minutes het hele jaar in trek blijven. Zo ziet de organisatie de laatste dagen van januari een opleving in last-minute wintersportvakanties door hele goede sneeuwcondities in de Alpen.

Sunweb Group ziet ook een stijging in boekingen van all-inclusive vakanties en de populariteit van pakketreizen zet ook door. “De revival van de pakketreis is al een tijd gaande. Een pakketreis is flexibel en biedt tegelijkertijd garanties, iets wat met corona en de situatie op Schiphol geen overbodige luxe was. Consumenten zien nu ook dat alles al vastleggen voor de zomer ook wel eens een financieel voordeel zou kunnen hebben”, zegt Langerak. “Om consumenten de meest gunstige prijs te bieden, en vakanties toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk mensen, koopt Sunweb Group vluchten, hotels en diensten op tijd in. Vanwege hun gunstige prijzen en kleinschalige karakter zet Sunweb Group ook extra in op regionale en buitenlandse luchthavens, zoals Weeze.”

