Sunweb opnieuw reispartner winterdancefestival Tomorrowland Winter

Voor de derde keer bundelen Sunweb, Tomorrowland en Alpe d’Huez hun krachten voor de organisatie van winterdancefestival Tomorrowland Winter. Van 18 tot 25 maart 2023 vindt er een unieke wintersportvakantie en festivalervaring plaats op een adembenemende hoogte van meer dan 2000 meter in het skigebied van Alpe d’Huez.

Van 18 tot 25 maart 2023 staat het Franse skigebied Alpe d’Huez in het teken van skiën, snowboarden en feesten in een magische Tomorrowland-setting. Al voor de derde keer zorgt de intensieve samenwerking tussen de drie partijen – skigebied Alpe d’Huez, festivalorganisator Tomorrowland en touroperator Sunweb – voor de organisatie van het grootste dancefestivalterrein in de bergen, met verschillende podia die exclusief toegankelijk zijn voor bezoekers van het festival. De wintereditie van 2023 staat opnieuw garant voor een indrukwekkende beleving met meer dan 100 van de beste DJ’s ter wereld, waaronder Netsky, Afrojack, Lost Frequencies, Martin Garrix en Dimitri Vegas & Like Mike, die tussen de 2.000 en 3.300 meter hoogte het beste van zichzelf zullen geven.

Wintersportvakantie en festivalervaring

Ook deze keer bundelen de grootste ski-touroperator, de grootste festivalorganisator en het bekende Franse skigebied opnieuw hun krachten voor de meest ultieme wintersportvakantie en festivalervaring in de Franse Alpen. Alpe d’Huez stelt haar skigebied exclusief ten dienste van het festival, Tomorrowland Winter zorgt voor een ongekende ervaring en organisatie van het festival en Sunweb is de enige touroperator tijdens het festival. Dat gaat over het ontwikkelen en onderhouden van de boekingswebsite én het verzorgen van de complete reis en het verblijf van de bezoekers.

IJzersterk concept

“Tomorrowland Winter blijft een ijzersterk concept dat tot de verbeelding spreekt”, zegt Tim Van den Bergh (Director Sun & Beach Holidays and Specialties bij Sunweb Group). “Het internationale karakter en de mix van het festival en een van de beste ski- en snowboardgebieden ter wereld maakt van Tomorrowland Winter het summum voor feestvierders en wintersportfans. Wij ondersteunen de customer journey van oriëntatie en boeken tot nazorg. Ook ter plekke doen wij er alles aan om onze reizigers te helpen waar zij het nodig hebben en waar we toegevoegde waarde kunnen bieden. Als exclusieve reispartner zetten we alles op alles om de ‘People of Tomorrow’ de ervaring van hun leven te bezorgen.”

Diehard wintersporters

Via de eventsite van Tomorrowland Winter zijn de pakketten te boeken met verblijf in Alpe d’Huez voor de full experience. De diehard wintersporters, waar alles draait om het skiën of snowboarden in een van de beste skigebieden ter wereld, kunnen terecht bij Sunweb om het unieke festival overdag op de piste in het skigebied te beleven. De speciale Mountain Pass is exclusief te boeken via de Sunweb website met verblijf in de omliggende dorpen Oz-en-Oisans of Villard-Reculas. Festivalgangers die het feest ‘s avonds willen voortzetten in Alpe d’Huez kunnen hun festivaltickets via Sunweb boeken voor één avond of upgraden voor hun hele verblijf (zolang de voorraad strekt). Ook is het mogelijk om via de touroperator een transfer te boeken terug naar je verblijfplek.

Start ticketverkoop

Dankzij de Tomorrowland Winter Simulator op de website kunnen mensen hun eigen favoriete reispakket samenstellen met een breed aanbod aan vervoersmogelijkheden (bus, vliegtuig, eigen vervoer) en verblijfsmogelijkheden (appartementen, hotels en chalets – in Alpe d’Huez of de omliggende dorpen). Op zaterdag 24 september gaat het eerste deel van de ticketverkoop van start. De zevendaagse pakketten met verblijf in Alpe d’Huez zijn te boeken via de eventsite van Tomorrowland Winter. De pakketten van zeven dagen met verblijf in de omliggende dorpen kunnen dezelfde dag in de avond worden geboekt via Sunweb. Vanaf respectievelijk 1 oktober en 14 oktober start de verkoop van de vierdaagse pakketten en de dagtickets, zowel voor verblijf in Alpe d’Huez via eventsite van Tomorrowland Winter als in de omringende dorpen via Sunweb.

Trots

“We zijn er ontzettend trots op dat wij opnieuw als partner van Tomorrowland Winter onze expertise kunnen aanwenden om alle stappen van het boekingsproces voor de wintersportfanaten en feestvierders op te zetten. Ook voor onze medewerkers is dit project een beleving op zich. Naast het feit dat onze developers al maanden bezig zijn met de bouw van de website, wordt het event ook ingezet voor onze employee experience. We willen immers overal waar het mogelijk is toegevoegde waarde bieden.” besluit Van den Bergh.

