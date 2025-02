Suzanne Goossen is per 1 januari begonnen in haar nieuwe rol als Director Marketing & Sales voor de regio TUI BeNe.

“Ik ben er trots op om te blijven groeien binnen de TUI, vooral in tijden van transformatie, en ik kijk uit naar de uitdagingen die voor ons liggen”, laat Suzanne weten op LinkedIn.

Strategie

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met collega’s in verschillende TUI-markten om onze strategie verder vorm te geven, verandering te stimuleren en naadloze en inspirerende reiservaringen te creëren voor onze klanten. Door datagestuurde inzichten te integreren met een sterke merkidentiteit, streven we ernaar om de betrokkenheid van klanten en het commerciële succes te versterken.”

Retail

Suzanne was sinds juni vorig jaar Head of Retail Distribution van TUI Nederland en verantwoordelijk voor de 140 eigen reiswinkels, maar ook voor de 140 ZRA´s van TUI at Home en de retailpartners. In haar nieuwe rol blijft ze verantwoordelijk voor de retailkanalen in Nederland en België.