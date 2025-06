Reisagenten die dit najaar graag meer willen horen over de laatste ontwikkelingen bij RIU Hotels & Resorts, Sunny Cars en de Aruba Tourism Authority, kunnen hun hart ophalen. Tijdens vijf speciale Taste & Training-avonden, verspreid door heel Nederland, worden vakinformatie en culinaire verwennerij gecombineerd.

“Na de succesvolle Tapas & Training-avonden van een paar jaar geleden, vonden we het hoog tijd om dit initiatief in een nieuw jasje te steken,” zegt Edwin Lohman, Business Development Manager bij RIU Hotels & Resorts. “De avonden werden altijd heel goed ontvangen. Christine en ik speelden al langer met het idee om weer iets te organiseren. Maar dan wel in een andere vorm. We hebben Fieneke van Heusden-Bosters (Sunny Cars) en Aaliyah Windster (Aruba Tourism Authority) benaderd en zij waren direct enthousiast.”

Volgens Fieneke draait het vooral om de persoonlijke benadering. “Reisagenten waarderen het enorm als wij naar hén toe komen. Daarom kozen we bewust voor vijf goed bereikbare locaties. Het wordt een relaxte avond met lekker eten en goed gezelschap aan tafel.” Aaliyah vult aan: “Wij drieën vormen eigenlijk het perfecte recept voor een vakantie naar Aruba.”

De Taste & Training-avonden vinden plaats op de volgende data en locaties:

24 september – Den Bosch

29 september – Nieuwerkerk aan den IJssel

30 september – Amstelveen

6 oktober – Hengelo

7 oktober – Drachten

Elke avond is er plaats voor 40 reisagenten. Het ontvangst vindt plaats tussen 18.00 en 18.45 uur; het programma duurt tot circa 21.30 uur. Deelname? Meld je snel aan via deze link.