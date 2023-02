TAT’s Travel Podcast: Reisgala, Schiphol, Otravo, ANVR-Congres

Deel dit artikel

In de TAT’s Travel Podcast blikken Tom van Apeldoorn, T.J. van Apeldoorn en Arjen Lutgendorff terug op het Reisgala dat zaterdag jl. plaatsvond in Hart van Holland (Nijkerk). Daarnaast laat Tom weten waarom hij zo nieuwsgierig is naar de jaarcijfers van Schiphol, vertelt Arjen wat er te zien is in het eerste faillissementsverslag van Otravo. En er is meer nieuws over het ANVR-Congres en de business waar oud-eigenaresse van D-reizen, Marije Haeck, zich tegenwoordig mee bezighoudt.



Author Arjen Lutgendorff