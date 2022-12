Tel Aviv, nieuwe bestemming voor Icelandair

Deel dit artikel

Icelandair voegt Tel Aviv toe als nieuwe bestemming aan haar routenetwerk voor het zomerseizoen van 2023.

Vanaf 10 mei tot 29 oktober vliegt de luchtvaartmaatschappij drie keer per week rechtstreeks tussen Reykjavik en de Israëlische stad Tel Aviv. De vluchten vertrekken vanaf de luchthaven Keflavik op woensdag, vrijdag en zondag. De vliegtijd vanuit IJsland bedraagt ongeveer zeven uur.

De vraag naar vluchten tussen Tel Aviv en IJsland is de afgelopen tijd snel gestegen. Met deze route kunnen bewoners van Tel Aviv gemakkelijk IJsland verkennen. De nieuwe seizoensbestemming opent ook gunstige verbindingen tussen Tel Aviv en Noord-Amerika, via IJsland. “Tel Aviv is een spannende nieuwe bestemming, een perfecte match met ons businessmodel en stelt ons in staat om aansluitende handige verbindingen te bieden tussen Israël en Noord-Amerika,” stelt Bogi Nils Bogason, CEO van Icelandair. “Het is een prachtige aanvulling op de diverse bestemmingen die we beschikbaar maken in ons netwerk, met een interessante mix van cultuur, geschiedenis en zonnige stranden.”

Author Sharon Evers