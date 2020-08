Deze zomer had weer een ouderwetse ‘oranje’ zomer moeten worden. De straten versierd met oranje vlaggetjes. De koelkast gevuld met oranje tompoucen en oranje vla. Elke speeldag een oranje t-shirt aan en André Hazes die door de speaker galt met ‘Wij houden van oranje’. Maar helaas, deze zomer ging het Europees Kampioenschap voetbal niet door en is uitgesteld naar 2021. Maar voor de reisbranche is de zomer nog nooit zo ‘oranje’ geweest.

Niks ten nadelen van André Hazes, maar dat nummer kan ik op dit moment niet meer aanhoren. Het oranje reisadvies slaat op dit moment wild om zich heen en zet het ene na het andere land op het negatieve lijstje. Zonder duidelijke tekst en uitleg worden landen als Kroatië en Bulgarije op oranje gezet en Spanje lijkt op dit moment een grote gatenkaas. Reisorganisaties moeten hun activiteiten naar die bestemmingen wederom staken en de grote terughaalshow kan beginnen. Soms een ware race tegen de klok, want als reizigers in bepaalde gevallen niet voor 00.00 uur de grens over zijn, moeten ze nu tien dagen in quarantaine. Alsof het virus tijdsgebonden is.

De wisselende reisadviezen zorgt voor terughoudendheid bij de consument, iets waar ik ze geen ongelijk in kan geven. Maar omdat het nog niet onrustig genoeg is, wordt het woordje ‘vakantieschaamte’ maar weer eens uit de hoge hoed getoverd. Reizigers die zich zouden moeten schamen, omdat ze een onnodig gezondheidsrisico nemen als ze op vakantie gaan. Zullen we dan maar gelijk de woorden ‘barbecueschaamte’, ‘supermarktschaamte’ en ‘Randstadschaamte’ in het leven roepen?

Over schaamte gesproken. Ik krijg eerder plaatsvervangende schaamte over hoe wij ons hier in Nederland gedragen, de zogenoemde ‘thuisblijfschaamte’. De dicht op elkaar geplakte tuinfeesten schieten voorbij op Facebook. Jongeren die brandkranen opendraaien, omdat ze zich vervelen in Den Haag beheersen het nieuws en mensen die met elkaar op de vuist gaan op de stranden en in de pretparken is aan de orde van de dag. Niet alleen in Nederland krijgen we nu weer strengere regels, ook ander landen leggen ons reisbeperkingen op, wat resulteert in nóg meer oranje reisadviezen en in nóg meer verlies van business.

Daarom is het blijkbaar noodzakelijk te benadrukken dat het belangrijk is om, hoe moeilijk dat ook is, je gezonde verstand te gebruiken. Er wordt altijd gesproken over een tweede golf, maar het virus is nooit weggeweest. Hoe eerder we van dit virus af zijn, hoe eerder we het normale leven weer kunnen oppakken. Dan kan je gewoon weer dat feestje geven in de tuin. Kunnen we heerlijk genieten van een vakantie, waar ook ter wereld. En kunnen we uiteraard volgend jaar weer met z’n allen meezingen met André Hazes op de grote pleinen van Nederland. Dylan Cinjee

dylan@travelpro.nl

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.