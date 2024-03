Sunweb Group verwelkomt Tim Van den Bergh als de nieuwe Chief Commercial Officer (CCO) in de Board of Management. Met onmiddellijke ingang zal Van den Bergh, de huidige Director Sun & Beach Holidays + Specialties bij Sunweb Group, de commerciële verantwoordelijkheid dragen voor alle markten en het volledige portfolio zon- en skivakanties.



Tim Van den Bergh brengt een rijke ervaring in de reisbranche mee naar zijn nieuwe rol als CCO bij Sunweb Group, de digitale vakantie-expert achter merken als Sunweb en Eliza was here. Zijn reis begon als CEO en mede-eigenaar van GlobEvents, een travel & event agency die in 2015 opging in Sundio Group International. In 2018 werd de naam Sundio Group gewijzigd in Sunweb Group en sindsdien heeft Van den Bergh in verschillende leidinggevende functies aan zowel de marketing- als de touroperatingzijde bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van Sunweb Group.

Commerciële verantwoordelijkheid

Naast zijn betrokkenheid bij Sunweb Group is Van den Bergh ook lid van de raad van bestuur van de Association of Belgian Travel Organisers (ABTO), waar hij zijn expertise inzet ten behoeve van de bredere reisgemeenschap. Vanaf deze week completeert Van den Bergh als CCO de Board of Management, naast ad interim CEO Lars Löfgren, CFO Jeroen de Swart en CTO Deepika Gupta. Hij draagt de commerciële verantwoordelijkheid over het volledige portfolio zon- en skivakanties in de zeven landen waarin de organisatie werkzaam is: Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Duitsland.

Passie

“Ik heb altijd een passie gehad voor geweldige klantenservice en de ultieme reiservaring, en dat is precies waar Sunweb Group om draait”, verklaart Van den Bergh. “De ambitie om dit op internationaal niveau verder uit te bouwen, voor één van Europa’s grootste en snelst groeiende digitale vakantieaanbieders, is een geweldige uitdaging die ik graag aanga. Ik kijk ernaar uit om mijn expertise te delen met mijn teamgenoten en samen de ultieme vakantie-ervaring voor klanten te creëren in al onze markten.”

Groeiambitie

De toevoeging van Van den Bergh aan de Board of Management sluit naadloos aan bij de ambitie van Sunweb Group om te blijven groeien, verder te innoveren met haar digitale platform en de beste reiservaring te blijven aanbieden. “Om onze groeiplannen te realiseren hebben we toptalent nodig op alle niveaus binnen onze organisatie, en met Tim Van den Bergh hebben we precies de juiste persoon gevonden voor deze belangrijke rol”, zegt Sunweb Group ad interim CEO Lars Löfgren. “Ik kijk er enorm naar uit om Tim te verwelkomen in zijn nieuwe rol als CCO. Zijn bewezen diensten en diepgaande kennis van de industrie en e-commerce zullen van onschatbare waarde zijn voor de verdere groei en ontwikkeling van Sunweb Group.”