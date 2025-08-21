Het Vakantie Festival krijgt versterking van een specialist in rondreizen naar Amerika en Canada: Tioga Tours heeft haar deelname bevestigd aan de eerste editie in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Paul Backer (directeur en eigenaar van Tioga Tours) ziet in het festival een waardevolle kans: “Wij zijn al jaren gespecialiseerd in individuele rondreizen door de Verenigde Staten, en Canada. Het Vakantie Festival geeft ons een vernieuwde mogelijkheid om rechtstreeks met reizigers in gesprek te gaan en hen te laten zien hoe wij met maatwerk en persoonlijke aandacht de perfecte reis samenstellen. Het directe contact en de inspirerende festivalsfeer passen precies bij hoe wij graag werken.”

Specialist

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter) van het Vakantie Festival, reageert enthousiast: “Dat Tioga Tours zich aansluit, laat zien dat ook de echte specialisten geloven in de kracht van ons concept. Hun deelname versterkt de diversiteit van ons aanbod en onderstreept ons doel: bezoekers in contact brengen met de beste reisexperts uit de branche.”

Noord-Amerika

Frits Kuijper (mede-oprichter) van het Vakantie Festival, vult aan: “Met Tioga Tours halen we een gevestigde naam binnen voor liefhebbers van Noord-Amerika. Hun kennis, passie en persoonlijke benadering maken hen tot een partij die bezoekers niet alleen informeert, maar vooral inspireert. Precies het soort deelnemers dat het festival kleur geeft.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 tot en met 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41