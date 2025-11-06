Tirso Tromp, Area Director Europe bij de Aruba Tourism Authority (A.T.A.), heeft aangekondigd dat hij vanaf januari 2026 terugkeert naar Aruba. Daarmee komt voor hem en zijn familie een langgekoesterde wens in vervulling om terug te keren naar het Caribisch gebied, na 30 jaar wonen en werken in Europa.

Ondanks de verhuizing blijft Tromp actief in zijn huidige functie. Vanuit Aruba zal hij de Europese markten, waaronder het kantoor in Den Haag, op afstand blijven aansturen. “Hoewel mijn werk voortaan op afstand zal plaatsvinden, blijf ik mij met volle toewijding inzetten voor de Europese markt”, aldus Tromp. ‘Ik wil iedereen bedanken voor de steun, samenwerking, vriendschap en de mooie resultaten die we samen hebben bereikt. Wees ervan verzekerd dat jullie altijd een vriend in Aruba hebben.’

De A.T.A. en Tromp benadrukken dat de continuïteit voor de Europese markt gewaarborgd blijft. “Het huidige Europese team is goed voorbereid op het nieuwe marketingjaar en ik blijf actief betrokken door voor belangrijke evenementen en vergaderingen naar Europa te reizen. Zo wordt een naadloze continuïteit en sterke betrokkenheid gewaarborgd.”