Titanic Belfast heropent op 4 maart na renovatie

Titanic Belfast heropent op zaterdag 4 maart haar deuren na een renovatie. Vier nieuwe themagalerijen vertellen het verhaal van het beroemde schip door het gebruik van een indrukwekkende technologie.

Titanic Quarter in Belfast, het gebied waar de Titanic Belfast zich bevindt samen met het Titanic hotel, het laatst overgebleven White Star Line schip, de distilleerderij en Discovery Tour, staat volledig in het teken van de Titanic.

De vernieuwde Titanic Experience introduceert het nieuwe thema ‘The Pursuit of Dreams’. In de gerenoveerde ruimtes, genaamd Never Again, Ballard’s Quest, The Ship of Dreams en The Lasting Legacy, beleeft de bezoeker het authentieke Titanic-verhaal met een meeslepende technologie. Een van de pronkstukken van de nieuwe ervaring is een 7,6 meter lang schaalmodel van de RMS Titanic met een verrassingseffect ontworpen en gemaakt door OPERA Amsterdam. De in Nederland gevestigde ontwerpbureaus Studio Louter (inhoudelijk ontwerp) & OPERA Amsterdam (ruimtelijk ontwerp) kregen de opdracht om de herinrichting te verzorgen.

Meeslepende technologie

Net als de ontwerpers die Titanic creëerden, wil Titanic Belfast voortdurend vernieuwen in hoe het Titanic-verhaal wordt verteld en nieuwe manieren vinden om tot de verbeelding te spreken. Grenzen zijn verlegd met meeslepende technologie, origineel maritiem erfgoed en het authentieke Titanic-verhaal, om een verrijkte bezoekerservaring te bieden en ervoor te zorgen dat Titanic Belfast nog jarenlang een niet te missen wereldwijde bezoekersattractie van wereldklasse blijft.

7 miljoen bezoekers

De bezoekerservaring werd in 2012 geopend ter ere van de honderdste verjaardag van haar noodlottige eerste reis. Het iconische gebouw (met de boeg van de Titanic als vormgeving) bestaat uit negen galerijen over vier verdiepingen. In tien jaar heeft Titanic Belfast meer dan zeven miljoen bezoekers verwelkomd.

Auteur Dylan Cinjee