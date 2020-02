Toch coronavirus, passagiers blijven op Westerdam, volg updates HAL

Een 83-jarige vrouw die aan boord was van de Westerdam van Holland America Line zou in Kuala Lumpur positief zijn getest met het coronavirus. Daardoor mogen passagiers die nog aan boord zijn van het schip deze vooralsnog niet mogen verlaten. Ook ondervinden reizigers die het schip al hebben verlaten moeilijkheden met het vinden van een terugvlucht en zijn er meerdere Nederlanders (vooralsnog) geweigerd om terug te vliegen naar Schiphol.

Ondertussen wordt er door Holland America Line keihard gewerkt aan het vinden van oplossingen en houdt de rederij geïnteresseerden op de hoogte over de situatie rondom de Westerdam middels onder meer het delen van updates via social media. .

Er waren 91 Nederlanders aan boord van het schip, waarvan er nog twintig aan boord zijn. Deze laatste groep zou zondag van boord gaan, maar dit mag vooralsnog niet totdat er resultaten zijn op extra medische tests. Daarnaast is toestemming om transfers in Kuala Lumpur te maken opgeschort.

Het Nederlandse RIVM zou in samenwerking met Holland America Line in kaart brengen welke Nederlanders die aan boord waren al terug zijn en hen vragen hun gezondheidstoestand te monitoren. Hart van Nederland heeft interviews op haar website staan met Nederlanders die vandaag met lijnvluchten via Dubai terugvlogen naar Schiphol.

Bekijk hier alle officiële berichtgevingen die worden gedaan door Holland America Line.

Een uur geleden liet de rederij weten te wachten op de resultaten van een tweede test nu een Amerikaanse passagier alsnog het coronavirus blijkt te hebben opgelopen. “Hoewel de eerste resultaten zijn gerapporteerd, wachten we nog op secundaire testen voor bevestiging. We werken samen met ambtenaren in Maleisië, Cambodja en de VS.”

Het Algemeen Dagblad schrijft dat twee Nederlandse passagiers die aan boord van de Westerdam waren en met meerdere passagiers naar Maleisië zijn gevlogen, niet naar Nederland mogen vliegen. De krant bericht op haar website dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat KLM het tweetal heeft geweigerd in verband met het nieuws dat een van de Westerdam-passagiers toch besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Aan de Telegraaf laat het ministerie weten dat het aan Maleisië is om te beslissen wat er gebeurt met de gestrande Nederlanders.

De rederij laat vanavond weten dat alle 2.257 passagiers en bemanningsleden aan boord van de Westerdam op 10 februari jl. op temperatuur zijn getest en dat er niemand was met een verhoogde temperatuur. Voor het ontschepen hebben de gasten ook een schriftelijke gezondheidsvragenlijst in moeten vullen.

Ook op haar Facebook-pagina communiceert Holland America Line het laatste nieuws.

Eveneens werden de paspoorten van alle passagiers nogmaals gecontroleerd om ervoor te zorgen dat niemand de afgelopen veertien dagen door China had gereisd. Tijdens de reis waren er volgens Holland America Line geen aanwijzingen dat er iemand aan boord was besmet met het coronavirus.

Vanmiddag liet de rederij weten op de hoogte te zijn van vluchtvertragingen en dat er alles aan wordt gedaan om alternatieven te regelen voor betrokken gasten.

“We hebben hotels geregeld en ons team ter plaatse helpt onze gasten met van alles. Er wordt gezorgd dat iedereen te eten krijgt en we vragen hen met welke andere service we hen van dienst kunnen zijn. We onderhouden contact om vluchten naar huis te regelen.”

De Westerdam is aangemeerd in de haven van Sihanoukville (Cambodja, red.). Er zijn nog 236 gasten aan boord en 747 bemanningsleden. De rest van de gasten zijn middels chartervluchten vertrokken naar Phnom Penh. Het schip vertrok 1 februari vanuit Hong Kong voor een 14-daagse cruise, maar kreeg nergens toestemming om aan te meren. Oorspronkelijk zou het vandaag haar reis eindigen in Yokohama (Japan, red.). Er waren oorspronkelijk 1.455 gasten en 802 bemanningsleden aan boord tijdens de cruise.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.