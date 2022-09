Ton Brinkman stopt als voorzitter VvKr: “Het is goed zo”

Deel dit artikel

Hij is al sinds 2017 het gezicht van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties: Ton Brinkman. Onder zijn voorzitterschap groeide VvKR uit naar 435 leden. Brinkman gaat in het voorjaar 2023 zijn voorzitterschap overdragen. “Mijn derde bestuurstermijn loopt in het voorjaar 2023 af en die ALV zal tevens mijn laatste vergadering zijn voor de vereniging, zeker met enige pijn in mijn hart stop ik, maar het is goed zo”, aldus Brinkman.

Ton Brinkman is in 2017 begonnen als bestuurslid voorzitter van VvKR. “De vereniging bestond op dat moment ruim 5 jaar en had al een mooie ontwikkeling doorgemaakt, maar was toe aan de volgende stap om verder te professionaliseren en te werken aan zelfregulering. Er moest nog veel werk worden verricht.”

In het voorjaar 2023 loopt zijn derde en laatste termijn als bestuurslid en voorzitter af. “Het is goed dat ik na zes intensieve en turbulente jaren het stokje overdraag, bovendien stop ik pas als er een goede opvolger voor mij is gevonden. Bovendien heb ik het niet alleen gedaan, samen met onze secretaris Marleen Nijdam en de overige bestuursleden hebben we veel van onze ambities en plannen kunnen realiseren. VvKR is uitgegroeid tot een volwaardige brancheorganisatie voor kleinschalige reisspecialisten. VvKR gaat echt aan mijn hart en dat is ook mijn grote kracht, ik geloof in specialisatie en dat is wat onze leden zijn, echte reisspecialisten. Een nieuwe voorzitter moet natuurlijk op zijn of haar eigen manier invulling geven aan deze mooie functie, maar ik heb er veel vertrouwen in dat we die gaan vinden.”

VvKR begint dan ook tijdig met zoeken naar een nieuwe voorzitter. De vacature voor deze functie wordt zowel binnen de eigen gelederen als extern uitgezet. “Het mooiste is als het een ondernemer is met affiniteit met de reiswereld. In ieder geval wel wat jonger dan ik. Met meer dan 400 leden en nog lang niet uitgegroeid moet hij of zij vooral een verbindende rol spelen.” Brinkman zal VvKR gaan missen. “Het fundament staat en nu vooral voortborduren op de ingeslagen weg. Ik ga iedereen zeker heel erg missen!”

Author Dylan Cinjee