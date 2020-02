Topbestuurders Rabobank onder ede gehoord in OAD-zaak

Jan van Nieuwenhuizen (lid van de groepsdirectie van de Rabobank sinds 24 maart 2014) en Sipko Schat (voormalig topbestuurder bij de Rabobank) moeten aanstaande donderdag getuigen onder ede over de gang van zaken rondom het faillissement van OAD Reizen in september 2013.

De Rechtbank Midden Nederland heeft in een tussenvonnis van 3 juli 2019 aan OAD Reizen de mogelijkheid geboden om de handelswijze van Rabobank gedurende die laatste dagen voor het faillissement, onder ede te bewijzen. De Rabobank had op die bewuste dinsdag 24 september 2013 voor 40 miljoen euro aan Oad-zekerheden. Gevraagd werd een bedrag van maximaal 7 miljoen.

De familie Ter Haar eist in de zaak tegen de Rabobank € 67 miljoen van de bank. Volgens Ter Haar was OAD tot op de dag van het faillissement een gedegen en betrouwbare kredietnemer en was er tot op de dag van het faillissement een reëel perspectief. Van Nieuwenhuizen zal donderdag moeten getuigen over zijn belofte aan oud-commissaris van de Koning en huidig minister van Defensie, Ank Bijleveld en Schat over de vraag of hij op de hoogte was van alle mededelingen/toezeggingen die namens de Rabobank in die laatste dagen voor het faillissement aan OAD zijn gedaan. Eerder verklaarde oud-commissaris Ank Bijleveld al onder ede dat Van Nieuwenhuizen haar en OAD voldoende tijd had toegezegd om de transactie met de groep Twentse investeerders rond te krijgen, maar die tijd werd uiteindelijk niet gegeven.

