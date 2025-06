Eind mei vertrokken de awardwinnaars van de Travel Counsellors Conferentie Nederland & België naar Kreta. Tijdens deze jaarlijkse Toppersreis werden de zelfstandige reisadviseurs beloond voor hun prestaties van het afgelopen jaar. Het werd een afwisselende en inspirerende week vol Griekse gastvrijheid, boeiende hotelbezoeken en nieuwe inzichten.

De groep vloog met Transavia naar het Griekse eiland en reisde vervolgens door naar de eerste accommodatie van Grecotel. De Travel Counsellors toonden zich bijzonder dankbaar voor de gastvrijheid en de goede ervaringen bij alle bezochte Grecotel-hotels. De impact bleef niet uit: diverse klanten van de aanwezige Travel Counsellors hebben inmiddels een verblijf in deze accommodaties geboek, een mooi resultaat van deze incompany-studiereis.

Naast de uitgebreide hotelinspecties maakte de groep ook kennis met het culturele erfgoed van Kreta. Zo stonden een bezoek aan het eeuwenoude Arkadi-klooster en het charmante stadje Rethymnon op het programma. Uiteraard mocht ook een boottocht langs de schilderachtige baai van Elounda niet ontbreken.

Travel Counsellor Nicky Tritsman blikt enthousiast terug op de reis: “Tijdens de Toppersreis wisselden we waardevolle kennis en ervaringen uit met collega’s, wat zorgde voor frisse ideeën rondom klantbenadering en aanbod. Zo bouwden we onderling vertrouwen op en versterkten we ons netwerk, terwijl we Kreta hebben beleefd door de ogen van zowel de klant als de reisspecialist. Dankzij exclusieve inkijkjes in hotels, excursies en logistieke processen tillen we ons advies naar een hoger niveau. Zo komen professionele groei, inspiratie én een welverdiende beloning op een bijzondere manier samen.”

Ook Managing Director van Travel Counsellors Nederland en België, Fred van Eijk, was zeer te spreken over de reis: “De Toppersreis is een echte incentivereis, geen gewone studiereis. Het is een beloning voor de diverse awardwinnaars en voor mij persoonlijk een van de hoogtepunten van het jaar.”

General Manager Nederland & België, Milka van Dam, onderschrijft het belang van de reis: “Wij organiseren al jaren onze zogenoemde Toppersreizen. Elk jaar weer is dit een van mijn persoonlijke hoogtepunten om aan deel te nemen. De mix tussen Travel Counsellors die al lang hun onderneming runnen en Travel Counsellors die onlangs gestart zijn of een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet, maakt deze reis uniek. Het onderling sparren, informatie en kennis uitwisselen gaat altijd vanzelf en iedereen profiteert daar op positieve wijze van. Dat was dit jaar niet anders. Wij zijn onze partners, die deze reis mede mogelijk hebben gemaakt, dankbaar dat we dit jaar dankzij hen van het prachtige Kreta konden genieten.”