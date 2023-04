Transavia gaat ook in mei en juni minder vliegen

Deel dit artikel

Transavia past het netwerk in mei en juni weer aan. Om hoeveel vluchten het gaat, is nog niet bekend. Dat laat de airline vandaag weten. Maar het ziet ernaar uit dat de maatregelen opnieuw de reisretail en passagiers raken.

Transavia spreekt over het willen terugbrengen van de stabiliteit in de uitvoering van de operatie, waardoor het netwerk moet worden aangepast. Het zegt ook dat passagiers er zeker van kunnen zijn dat ze op Transavia kunnen rekenen. “Dat we moeten ingrijpen is teleurstellend en is natuurlijk niet de dienstverlening die je van Transavia mag verwachten. Los van de beperkingen in aantal vertrekkende passagiers vanaf Schiphol in mei, hebben we begin april gedeeld te maken te hebben met ongeplande tekorten in onze vloot. Die hebben eerder geleid tot wijzigingen en annuleringen in ons programma/netwerk”, aldus de luchtvaartmaatschappij. Tranavia laat nu weten die problemen voor mei en juni niet op orde te hebben.

Transavia zegt dat het ondanks dat het deze zomer is ingegaan met een grotere buffer – meer reservevliegtuigen dan vorig jaar, blijkt dat dit moment niet voldoende is. “Deze tekorten zijn naar verwachting de komende twee maanden nog niet opgelost. Vliegtuigen die worden ingefaseerd, komen te laat binnen en daarnaast worden we geconfronteerd met uitloop van onderhoudswerkzaamheden en lange doorlooptijd om schades te repareren omdat de levering van verschillende vliegtuigonderdelen vertraagd is. Ook is er beperkte reparatiebeschikbaarheid in de markt. Dit alles zorgt ervoor dat wij vliegschema’s moeten aanpassen. Dat gebeurt helaas ook last-minute. Vaak heeft dat dan te maken met extra verstoringen en onvoorziene omstandigheden zoals een nieuw defect aan een vliegtuig. Daardoor hebben we de afgelopen weken soms passagiers ook kort voor vertrek teleurgesteld.”

Transavia: “Waar mogelijk boeken we passagiers om of zorgen we voor een alternatief. Passagiers van wie de vlucht wordt gewijzigd ontvangen van ons zo snel mogelijk bericht.”

Klik hier voor het wijzigingen vluchtschema van Transavia.

