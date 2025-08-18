Het Vakantie Festival mag een nieuwe, vertrouwde naam verwelkomen in haar deelnemersveld: Transavia heeft haar deelname bevestigd aan de eerste editie van het evenement, dat van 5 tot en met 7 februari 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Daarmee is een van de bekendste luchtvaartmaatschappijen en vakantieaanbieders van Nederland straks ook op het festival aanwezig om bezoekers te inspireren met reisbestemmingen en complete vakantiepakketten. Sam Gertsen (Lead Sales & Partnerships) ziet veel kansen in de deelname: “In het voorjaar van 2026 vind je ons op het allereerste Vakantie Festival in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Samen met andere reisaanbieders inspireren we bezoekers met mooie bestemmingen en handige reistips. Transavia Holidays staat in de spotlight, dé manier om je vlucht en verblijf in één keer te boeken.”

Inspireren

Bertine Riezebos (Lead Transavia Holidays) vult aan: “Het Vakantie Festival is een ideaal moment om onze bestemmingen en service rechtstreeks bij het publiek onder de aandacht te brengen. We kijken ernaar uit om bezoekers te inspireren en te helpen bij het plannen van hun volgende trip.”

Vakantie

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is blij met de komst van de luchtvaartmaatschappij: “Transavia is voor veel Nederlanders synoniem met vakantie. Hun aanwezigheid voegt een herkenbaar, betrouwbaar en energiek merk toe aan ons deelnemersveld. Het is precies die mix van bekende namen en verrassende nieuwkomers die het festival aantrekkelijk maakt voor een breed publiek.”

Droomreis

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) geeft aan: “We zijn trots dat Transavia zich bij ons aansluit. Ze brengen niet alleen een sterk merk mee, maar ook een breed aanbod waarmee bezoekers direct aan de slag kunnen. Dit past perfect bij ons doel om bezoekers niet alleen te inspireren, maar ook te helpen hun droomreis concreet te maken.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.