Transavia laat partners flink in hun hemd staan

Al weken spreekt de branche schande over de werkwijze die Transavia op dit moment hanteert. De ooit favoriete airline van reizend Nederland laat haar partners op dit moment flink in hun hemd staan. Hoog tijd om de airline aan de tand te voelen.

Een middelgrote touroperator laat aan TravelPro weten dat de manier waarop Transavia communiceert en oplossingen biedt zeer onbevredigend is. “Transavia heeft constant tot het laatste moment gewacht met het aangegeven of vluchten werden uitgevoerd, waardoor onze hele organisatie constant onder druk stond. Tot voor kort was het zelfs zo dat we restantbetalingen op groepsboekingen moesten doen waarvan een blind paard kon zien dat de vlucht zou worden geannuleerd. Dat is inmiddels wel opgelost. We krijgen nu een hele stapel losse vouchers, wat veel administratie met zich meebrengt. Het was veel makkelijker geweest om een creditline op te zetten, zodat het gelijk duidelijk is hoeveel krediet ik bij Transavia heb staan.”

“Een ander hekelpunt is dat de betalingen voor groepsboekingen niet voor losse tickets zijn te gebruiken in de toekomst, maar alleen voor groepsboekingen. Stel dat ik 20.000 euro heb uitstaan voor groepsboekingen. Dat is geld wat ik al aan Transavia heb overgemaakt. Nu wil ik losse tickets inboeken, maar daar kan ik dit tegoed niet voor gebruiken, omdat het bij groepsboekingen moet worden ondergebracht. Het is ons geld, maar we kunnen het niet gebruiken. Dat is toch compleet gestoord. Transavia laat weten dat hun systeem zo in elkaar zit, maar ik heb geen boodschap aan dat systeem. Los het in hemelsnaam snel op. Deze praktijken lijken nergens op. Van mij krijgen ze geen vliegbrevet maar een brevet van onvermogen.”

