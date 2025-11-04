Vandaag zet Transavia de volgende stap in haar merkreis. Na de recente presentatie van de vernieuwde merkidentiteit laat de luchtvaartmaatschappij zien dat ze verder gaat dan alleen betaalbaar vliegen. Transavia wil de slimme lanceert de airline vandaag een nieuwe merkcampagne ‘Niet normaal gewoon’.

“Met onze vernieuwde merkidentiteit hebben we de richting bepaald,” zegt Natascha van Roode (Brand Lead bij Transavia). “Niet alleen bieden we een betaalbaar ticket, we zijn ook de luchtvaartmaatschappij die voor een gemakkelijke reiservaring gaat. Met de vertaling naar ‘Niet normaal gewoon’ geven we invulling aan wat we dagelijks leveren: een toegankelijke reiservaring waarin gemak, betrouwbaarheid en plezier centraal staan.”

Purser Thijs

De nieuwe merkidentiteit is door bureau DDB Amsterdam vertaald naar de merkboodschap en een creatief concept dat langdurig inzetbaar is voor Transavia. De boodschap komt tot leven via purser Thijs (Mike Weerts). Met Thijs introduceert Transavia een herkenbaar en uniek gezicht in de communicatie. Vanaf de eerste seconde ben je aan boord, waar Thijs laat zien waar het merk voor staat. Hij staat dicht bij de beleving van de passagier en maakt met zijn betrokkenheid voor iedereen gewoon vliegen nét iets bijzonderder.

Herkenbaar

“Thijs belichaamt wie we zijn,” vervolgt Van Roode. “Hij is herkenbaar, menselijk en down‑to‑earth. Precies zoals ons merk. Dat maakt Transavia ‘Niet normaal gewoon’.” De eerste campagne loopt van 4 november tot en met 14 december en is te zien op TV, online video, display-banners en social media.

Bekijk hieronder de nieuwe campagne.