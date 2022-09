Transavia teleurgesteld in Consumentenbond: beschuldiging mogelijk op basis van een verkeerd formulier…

Deel dit artikel

Door een fout op haar website wijst Transavia reizigers die recht hebben op compensatie, onterecht af, dat stelt de Consumentenbond. Transavia stelt dat gezien de inhoud van de brief die het gisteren einde dag ontving van de Consumentenbond, dat het erop lijkt dat het Consumentenbond-onderzoek is gedaan op basis van een verkeerd formulier.

‘Transavia verwijst klanten die te maken krijgen met langdurige vertragingen en annuleringen naar transavia.com/claims. Daar kunnen reizigers achterhalen of ze recht hebben op financiële compensatie. De Consumentenbond ontving signalen dat het claimformulier reizigers onterecht afwijst en nam de proef op de som. Uit tientallen simulaties blijkt inderdaad dat het formulier vaak ten onrechte aangeeft dat iemand niet in aanmerking komt voor compensatie. Dat gebeurt bij passagiers waarvan de vlucht is geannuleerd en die vervolgens met een andere Transavia-vlucht reisden’, aldus de Consumentenbond.

Een woordvoerster van Transavia laat weten dat men bij Transavia op z’n zachtst gezegd teleurgesteld is in de Consumentenbond. “We hebben deze brief gisteren aan het einde van de dag ontvangen met de mededeling dat vandaag het nieuwsbericht zou worden gepubliceerd. We hebben dus GEEN tijd gehad om hierop te reageren. Dat betreuren wij ten zeerste. We zijn niet eerder op de hoogte gesteld van de aannames die de Consumentenbond in deze brief deed. We betreuren dat zo erg omdat we eerder dit jaar constructieve gesprekken hebben gevoerd met de Consumentenbond en ook het door de CB doorlopen proces hebben besproken. Het lag daarom in de lijn van onze verwachtingen dat wij even een paar dagen de tijd zouden krijgen om uit te zoeken wat er is gebeurd en we samen inhoudelijk de casussen konden bespreken.”

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Volgens onze gegevens annuleerde Transavia het afgelopen half jaar zo’n 300 vluchten, waarbij passagiers hoogstwaarschijnlijk recht hebben op compensatie. Die annuleringen raken enkele tienduizenden passagiers. Transavia gaat hier heel slordig om met de rechten van passagiers, terwijl we deze zomer nog afspraken hebben gemaakt over de afhandeling van claims. We verwachten dan ook dat de luchtvaartmaatschappij direct haar claimpagina aanpast. En dat ze de getroffen reizigers informeert dat zij hun claim opnieuw kunnen laten beoordelen.”

“Gezien de inhoud van de brief die wij gisteren einde dag ontvingen, lijkt het er nu op dat het onderzoek is gedaan op basis van een verkeerd formulier”, aldus Transavia. “Wij willen dat graag in een gesprek met de Consumentenbond samen uitzoeken en hen uitleggen hoe onze processen werken bij annulering van een vlucht en de exacte communicatie naar deze passagiers, inclusief het juiste formulier. Om te kijken of de aannames de CB doet in dit bericht kloppen. We hebben overigens heel veel claims afgewikkeld over die periode en niet het beeld hebben dat er nog veel klanten niet zijn uitbetaald.”

Author Arjen Lutgendorff