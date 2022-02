Travel Counsellors tevreden over januari

Deel dit artikel

Travel Counsellors Nederland zag, zeker de laatste twee weken van de maand januari, de verkoopcijfers weer op het niveau van 2019. De gehele maand januari is afgesloten op een gezonde 80% ten opzichte van 2019. Vrijdag 22 januari was zelfs de derde beste dag in de 17-jarige geschiedenis van Travel Counsellors Nederland.

Travel Counsellors verwacht dat de resultaten van afgelopen weken, zich de komende tijd zullen voortzetten. Ook de eerste dagen van de maand februari, heeft Travel Counsellors zelfs ruim boven de 100% ten opzichte van 2019 geboekt.

Opvallend zijn de aanzienlijk hogere reissommen en een hoger aantal deelnemers per reis, inclusief grote groepen en de terugkeer van MICE. De winterbestemmingen die veel geboekt worden bij de organisatie zijn: Spanje, Curaçao, Bonaire, Aruba, IJsland, Malediven en de Verenigde Arabische Emiraten. Voor het voorjaar en de zomer wordt opvallend veel geboekt naar; Spanje, Griekenland, Italië, USA en Zuid-Afrika. Tevens zijn op maat gemaakte road trips door Noord-, Zuid- en Oost-Europa populair.

Ook voor Travel Counsellor’ Suzanne Nagtegaal was het een succesvolle maand: “Afgelopen januari draaide ik mijn beste omzet ooit sinds mijn start 7,5 jaar geleden. Hoewel ik voor de crisis ook met regelmaat maanden had met een behoorlijke omzet had ik nimmer durven hopen deze januari alle records te verbreken. Ik ben ontzettend blij dat ik nooit heb opgegeven, mijn vakkennis bij heb gehouden en met vertrouwen naar de toekomst ben blijven kijken. Het vertrouwen in reizen is echt terug bij bestaande en vele nieuwe klanten die ik heb mogen verwelkomen. Wat ik merk is dat ze vooral nu willen genieten en niet meer willen uitstellen, er worden dan ook veel bijzondere reizen geboekt, binnen en buiten Europa, uiteraard alles met soepele voorwaarden. Klanten zien door de crisis echt de meerwaarde van mij als Travel Counsellor en hechten veel meer belang aan een gedegen advies en vakwerk; een positieve ontwikkeling. Het was een uitdaging iedereen te helpen in mijn drukste maand ooit, maar wat een kick dat het gelukt is. Nu kunnen mijn klanten vast genieten van de voorpret! En ga ik verder in februari met alle mooie aanvragen die weer zijn binnengekomen. Op naar een topjaar!”

Een andere bijzondere mijlpaal in januari was er voor Travel Counsellor Caroline van Huigenbos. Zij werd opnieuw bekroond met de felbegeerde “Gold Travel Counsellor” status. Hiermee behoort ze tot de top 10% van de 1800 Travel Counsellors wereldwijd met de hoogste inkomsten. Een enorme prestatie, zeker in tijden van de pandemie.

Author Sharon Evers