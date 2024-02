De Travel Counsellors groep heeft begin januari 2024 de bekroonde maatwerktechnologie Planisto overgenomen van EURAM en zet nu de eerste stap in de integratie van Planisto binnen zijn dynamic packaging platform Phenix.



De Nederlandse en Belgische Travel Counsellors kunnen vanaf heden weer gebruikmaken van de Planisto-technologie. De vervolgstappen zullen draaien om het verder integreren van Planisto in de myTC-app, het uitbreiden van de bestemmingen en het uitrollen van Planisto binnen de andere Travel Counsellors ondernemingen.

Fred van Eijk (Managing Director van Travel Counsellors Nederland en België): “De afgelopen weken is er hard gewerkt om Planisto te integreren in het Travel Counsellors landschap. Dit omvatte onder andere het overnemen van de volledige huisstijl, het koppelen van leveranciers, het herschrijven van teksten en het opzetten van ondersteuning. Vanaf 19 februari kunnen onze Travel Counsellors in Nederland en België weer gebruik maken van de tool voor de USA en Canada. De acquisitie van Planisto sluit perfect aan bij onze visie om onze Travel Counsellors de beste tools op de markt te bieden die exclusief volledig in-house is ontwikkeld.”

Vincent Hekkert (Business Development Manager bij Travel Counsellors): “Dit is pas het begin. We zijn al in vergevorderde gesprekken om te kijken hoe Planisto geïntegreerd kan worden in Travel Counsellors Phenix en de app myTC. Ik ben enorm trots dat we deze eerste stap zo snel hebben kunnen realiseren. Het was fantastisch om kennis te maken met de internationale afdelingen, die enorm behulpzaam zijn geweest. Dit was echt teamwork. Een logische volgende stap is om de routebouwer en offerte/roadbookgenerator uit te rollen naar de andere ondernemingen van Travel Counsellors. Mijn eerste reizen naar Manchester staan al gepland.”

De overname van Planisto is een strategische zet van Travel Counsellors om hun positie in de markt te versterken en om hun klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Dit betekent niet alleen een strategische acquisitie, maar ook een nieuw hoofdstuk in de verdere groei van de organisatie. De ontwikkelaars en bedenkers van Planisto zijn tegelijkertijd met de overname gestart met een nieuwe carrière bij Travel Counsellors, waardoor de integratie van de technologie naadloos kan verlopen. Met de integratie van deze innovatieve technologieën blijft Travel Counsellors voorop lopen in de reisindustrie.

Bianca Brouwer (Travel Counsellor): “Planisto is al jaren mijn favoriete systeem om rondreizen samen te stellen. Het was geweldig om te horen dat Travel Counsellors het systeem heeft overgenomen na het faillissement. Nu kunnen we er gelukkig weer gebruik van maken. Het gemak om eerst op de kaart bestemmingen te selecteren en daarna de producten zoals hotels en activiteiten toe te voegen maakt het enorm gebruikersvriendelijk. Samen met de klant kun je de verschillende opties bekijken en gaandeweg de route vastleggen. Wijzigt de datum, dan pas je die aan en alle segmenten worden automatisch aangepast. Het voorstel ziet er geweldig uit, de klant kan klikken op de plaatsen in de route en de hotels bekijken. Zo creëer je al voorpret bij het maken van een offerte. En bij de reispapieren kun je het persoonlijk maken door het roadbook met daarin alle informatie en tips die de klant tijdens zijn reis nodig heeft. De reis wordt daarmee een onvergetelijke ervaring!”

Op de foto: Fred van Eijk en Vincent Hekkert delen dit feestelijke nieuws met de Travel Counsellors in een live TCTV-uitzending (de interne wekelijkse tv-uitzending van Travel Counsellors) en een afbeelding van hoe het Planisto systeem er op dit moment uitziet voor de Travel Counsellors.