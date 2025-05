Travel Legends heeft zich aangesloten bij het Vakantie Festival dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De reisorganisatie, gespecialiseerd in unieke en op maat gemaakte reizen, is daarmee een van de reisondernemingen die gelooft in de kracht van het nieuwe consumentenevent.

Rob van Helvoort, eigenaar van Travel Legends, is enthousiast over de deelname: “Het Vakantie Festival is precies het soort event waar wij graag bij willen zijn: persoonlijk, inspirerend en gericht op echte reisbeleving. Voor ons is het een kans om direct in contact te komen met reisliefhebbers die op zoek zijn naar iets bijzonders. We kijken ernaar uit om bezoekers te inspireren met onze verhalen en ervaringen.”

Travel Legends staat bekend om haar gepassioneerde aanpak en het creëren van ‘legendarische reizen’, ver weg van het massatoerisme. Tijdens het festival wil de organisatie laten zien wat mogelijk is als je écht maatwerk en expertise zoekt.

T.J. van Apeldoorn & Frits Kuijper, oprichters van het Vakantie Festival, verwelkomen Travel Legends met open armen: “Rob en zijn team brengen een enorme hoeveelheid ervaring en passie mee. Travel Legends is een naam die staat voor kwaliteit en beleving, en dat past perfect bij het DNA van het festival. We willen een sterk en divers aanbod neerzetten op het Vakantie Festival, en Travel Legends past daar uitstekend in. Hun manier van werken sluit goed aan bij de sfeer en het karakter dat we willen creëren. We zijn trots dat ze erbij zijn.”

Het Vakantie Festival opent in het voorjaar van 2026 haar deuren voor reizigers die op zoek zijn naar advies, beleving en inspiratie. Binnenkort worden meer deelnemers aangekondigd.

