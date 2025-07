Travel Legends breidt het reisaanbod uit met een bestemming die wereldwijd in opmars is: Zuid-Korea. Volgens de reisorganisatie is het een unieke bestemming die reizigers onderdompelt in een ultieme mix van moderne steden, rijke cultuur, indrukwekkende natuur en popcultuur.



“Zuid-Korea is booming. K-pop verovert de wereld, Koreaanse series behoren tot de internationale favorieten en de keuken duikt steeds vaker op in de grote steden. Het land staat bekend om zijn gastvrijheid, veiligheid en uitstekende infrastructuur, wat het een ideale reisbestemming maakt”, laat de reisorganisatie weten, die al twintig jaar op maat gemaakte reizen voor groepen en particulieren verzorgd, blinkt uit in het organiseren exclusieve bucketlistreizen met een vijfsterrenervaring.

“We verwachten dat Zuid-Korea, net als Japan, een grote aantrekkingskracht zal hebben. In 2023 reisden zo’n 33.000 Nederlanders naar Zuid-Korea; in 2024 zijn dat er al ruim 55.000. Die stijgende lijn laat zien dat het land in rap tempo aan populariteit wint – en die groei zet naar verwachting door. Bovendien spreekt Zuid-Korea reizigers steeds meer aan dankzij de mix van natuur, cultuur en innovatie. Het is dan ook een logische toevoeging aan ons aanbod van bijzondere bucketlistreizen”, aldus Rob van Helvoort, eigenaar van Travel Legends.



Voor reizigers is er dan ook veel te ontdekken. Van het hypermoderne Seoul, waar wolkenkrabbers, K-pop en streetfood hand in hand gaan met traditionele paleizen en tempels, tot de levendige havenstad Busan, geliefd om de Taejongdae-kliffen, stranden en kleurrijke wijken. Het vulkanische eiland Jeju, bekend om zijn indrukwekkende natuur met watervallen, lavagrotten en de iconische Hallasan-berg, laat een hele andere kant van het land zien.