Ben jij die flexibele duizendpoot, ben je stressbestendig, krijg je een kick van een hoge klanttevredenheid, houd je overzicht, ben je snel beschikbaar en wil je fulltime (37,5 uur) werken waarvan 3 dagen op kantoor en 2 dagen vanuit huis? Dan zoeken wij jou!

Wil jij meewerken aan het verwezenlijken van onze ambitieuze groeiplannen en de reisbranche in Nederland, België en Luxemburg verder vormgeven? TRAVel Media Benelux, dé marktleider in vakinformatie voor de reisindustrie, zoekt een enthousiaste Sales Support Medewerker om ons team te versterken.

Over TRAVel Media Benelux:

Wij zijn pioniers in de reisbranche en bieden een breed scala aan innovatieve producten, waaronder toonaangevende vakbladen, online platforms en unieke projecten. Dit doen we vanuit twee kantoren in zowel Nederland als België. Met printtitels als TravMagazine, Travelpro, Travel360 en SUMMIT Benelux bedienen we een gevarieerd publiek en organiseren we spraakmakende evenementen zoals het Reisgala, de Travel Awards en TravDay. Naast onze B2B-activiteiten zijn we sinds 2025 ook gestart met het Vakantie Festival, een B2C-evenement dat jaarlijks in februari plaats zal vinden.

De functie:

Als Sales Support Medewerker werk je nauw samen met ons sales team en ben je verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van diverse sales projecten. Je hebt intensief contact met klanten, zowel voor als na de verkoop (géén koude acquisitie) en zorgt voor een optimale klantbeleving. Je bent verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van alle sales gerelateerde zaken. Met jouw gestructureerde aanpak en oog voor detail breng je orde in de chaos en draag je bij aan het succes van onze projecten. Dankzij jou komen onze relaties met een grote glimlach terug!

De ideale kandidaat:

Wij zoeken een gedreven teamplayer met minimaal MBO-werk- en denkniveau, die zich thuis voelt in een dynamische omgeving. Je bent fulltime en op korte termijn beschikbaar. Je hebt een gezonde vorm van perfectionisme en vindt het belangrijk om in een gezellige, sociale werkomgeving te werken. Je hebt een commerciële instelling en kunt goed omgaan met stressvolle situaties. Met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden weet je anderen te inspireren en ben je in staat om projecten tot een succes te maken. Affiniteit met de reisbranche en ervaring in een soortgelijke functie zijn een pré.

Wat bieden wij:

Wij bieden een uitdagende functie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling binnen een professionele, innovatieve en hechte organisatie. Je komt terecht in een enthousiast team waarin jouw bijdrage echt het verschil kan maken. Je kunt hybride werken, deels op kantoor en deels vanuit huis.

Interesse?

Stuur je CV met een korte motivatie naar tj@travmedia.nl, t.a.v. T.J. van Apeldoorn (CEO TRAVel Media Benelux).

Bekijk hier meer informatie over deze functie.