Travel Platinum, het luxe reislabel van 333travel, lanceert vandaag een exclusieve groepsreis naar Vietnam met twee van Nederlands bekendste chef-koks: Ron Blaauw en Julius Jaspers.

Tijdens deze unieke 12-daagse reis, die plaatsvindt op 2 november 2024 en op 10 maart 2025, dompelen reizigers zich onder in de rijke gastronomie en cultuur van Vietnam, geleid door de passie en expertise van deze twee culinaire meesters.

Een culinaire en culturele ontdekkingsreis

Ron Blaauw en Julius Jaspers, beiden met een grote liefde voor Vietnam, nemen de reizigers mee op een onvergetelijke reis door dit prachtige land. De reis begint in het levendige Hanoi, waar reizigers de oude pagodes en koloniale gebouwen bewonderen. Vervolgens varen ze op een luxe cruise door de betoverende Halong Bay met haar indrukwekkende kalkstenen kliffen. Ontspanning staat centraal tijdens het verblijf in een Pool Villa aan het strand van Danang, afgewisseld met uitstapjes naar het charmante Hoi An. De culinaire ontdekkingsreis wordt afgesloten in de bruisende metropool Ho Chi Minh Stad. Maar ook de culinaire hoogtepunten van elke streek mogen niet ontbreken.

Unieke culinaire ervaringen

Tijdens de reis genieten reizigers van exclusieve diners en kookdemonstraties verzorgd door Ron Blaauw en Julius Jaspers. Ze leren de geheimen van de Vietnamese keuken kennen, ervaren de sfeer van de lokale markten en restaurantjes en proeven van de authentieke gerechten. “De Vietnamese eetcultuur is fascinerend. Van streetfood gerechten zoals de beroemde Pho-Soep en Bun Cha tot haute cuisine, er is voor ieder wat wils. Ik ben enorm enthousiast om reizigers mee te nemen op deze culinaire reis en hen te laten kennismaken met de pure schoonheid van de Vietnamese gastronomie”, aldus Ron Blaauw. Gedurende de reis verblijven reizigers in luxe hotels op prachtige locaties, waar persoonlijke service hoog in het vaandel staat.

Foto: Groentemarkt in Vietnam. © Shanti Hesse / Shutterstock.com.