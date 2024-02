Travelcenter de Wit heeft Reisstudio Trips uit Asten overgenomen. Deze overname markeert volgens Michelle de Wit (Mede-eigenaar Travelcenter de Wit) een belangrijke uitbreiding voor het reisbureau dat al dertig jaar een begrip is in de reiswereld.



Reisstudio Trips, uit het Brabantse Asten, heeft in de afgelopen drie decennia een sterke reputatie

opgebouwd met haar kennis en expertise. “Wij zijn heel blij dat we dit prachtige kantoor hebben overgenomen. Reisstudio Trips heeft een goed gemotiveerd team en het succes dat Doreth Berkvens met het reisbureau heeft neergezet gaan wij met veel trots voortzetten”, aldus De Wit.



“De overname is een logische stap in de ambitie om de dienstverlening te verbreden en de aanwezigheid in de regio te versterken. Travelcenter de Wit, met reeds gevestigde reisbureaus in Veghel, Heesch, Rosmalen, Gemert en Uden, ziet de toevoeging van Reisstudio Trips als een waardevolle aanvulling.

Klanten van Reisstudio Trips behouden de bekende service en kennis van het bestaande team, nu

versterkt met de uitgebreide expertise van Travelcenter de Wit. Deze overname vergroot niet alleen

het assortiment aan reizen, maar ook de lokale aanwezigheid van Travelcenter de Wit in Brabant.”

Foto: Ad en Michelle de Wit met Doreth Berkvens.