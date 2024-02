De eerste aflevering van de TRAVELNEXT Podcast staat voor je klaar. Community Managers Arjen Lutgendorff en Dylan Cinjee gaan in gesprek met Esther Gathier (Reiswerk) en Marco van Leeuwen (BUas).

Is werken in de reisbranche nog wel aantrekkelijk? Wat kunnen we verwachten van Generatie Z? En hoe sluiten de toerismeopleidingen aan op het werkveld?

In de TRAVELNEXT Podcast gaan Arjen Lutgendorff en Dylan Cinjee in gesprek met experts uit de reisbranche. Hoe gaat de reisbranche er in de toekomst uitzien? Welke ontwikkelingen en innovaties zien we op dit moment? En hoe zorgen we ervoor dat de reisbranche aantrekkelijk blijft voor de nieuwe generatie?

Je hoort het in deze podcast.