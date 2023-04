Travelpro’s Podcast: ANVR, ZRA’s, DUS, HAL, mei en goudmijn onder Schiphol?!

Deel dit artikel

In Travelpro’s, dé podcast voor de reisprofessional, praten de redacties van Travelpro en TravMagazine jou bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de reisbranche. Deze week hebben T.J. van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff het over de uitkomst van het door Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerde onderzoek, de mogelijke wilde stakingen, de stakingen in Duitsland en het jubileumfeest van de Holland America Line.



Auteur Arjen Lutgendorff