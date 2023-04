Travelpro’s Podcast – Van Apeldoorn Sr.: “Regels zijn regels, tik op de neus overheid” en Ruud de vuilnisman

Deel dit artikel

In Travelpro’s, dé podcast voor de reisprofessional, praten de redacties van Travelpro en TravMagazine jou bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de reisbranche. In de aflevering van deze week praat Tom van Apeldoorn je bij over de ontwikkelingen rondom de rechtszaak tussen de Staat, Schiphol en de verschillende luchtvaartmaatschappijen. Over de uitspraak dat de het aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol voor het seizoen 2023/2024 niet mag verminderen van 500.000 tot 460.000 en de plannen van Schiphol zegt Van Apeldoorn Sr.: “Dit is goed nieuws. Nu zijn er een keer regels die ons eens helpen.” Over de deze week aangekondigde plannen van Schiphol, waaronder het stoppen met nachtvluchten: “Het is gewoon een eenmansactie van de vuilnisman, zoals ik het nu zie.”

Auteur Arjen Lutgendorff