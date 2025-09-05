MSC Cruises heeft TravelXL Reisbureau de Ruwert uitgeroepen tot “MSC Star of the Month” voor de maand augustus. Het Brabantse reisbureau, onder leiding van eigenaresse Daisy van de Haterd, behaalde in deze periode zowel de hoogste omzet als het grootste aantal geboekte passagiers voor MSC Cruises in Nederland.

Met deze titel spreekt MSC Cruises haar waardering uit voor de uitzonderlijke prestatie en het enthousiasme waarmee het team van TravelXL Reisbureau de Ruwert de cruises van MSC in augustus onder de aandacht heeft gebracht.

Daniel Kruithof, Sales Executive bij MSC Cruises: “De samenwerking met TravelXL Reisbureau de Ruwert is voor MSC Cruises een groot plezier. Hun team toont keer op keer een enorme toewijding en enthousiasme voor het verkopen van onze cruises. Dankzij hun kennis en persoonlijke aanpak voelen onze gezamenlijke klanten zich uitstekend geholpen – het is echt een partner waar we op kunnen bouwen.”

Daisy van de Haterd reageert trots op de benoeming: “Deze erkenning is een prachtige beloning voor ons team. We geloven sterk in de kracht van persoonlijk advies en het delen van onze eigen passie voor cruises. Dat zoveel klanten voor MSC Cruises kiezen via ons reisbureau, maakt ons enorm trots en motiveert ons om dit succes samen verder uit te bouwen.”

De titel ‘MSC Star of the Month’ is een maandelijkse onderscheiding voor reisbureaus en ZRA’s die uitblinken in boekingsresultaten, service en promotie van MSC Cruises.