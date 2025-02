Aruba is door Tripadvisor uitgeroepen tot de beste bestemming in het Caribisch gebied. Het One happy island voert de ‘Top Destination in the Caribbean’ lijst van de 2025 Tripadvisor Travellers’ Choice Awards aan.

Ook heeft Aruba de Top 25 van ‘Best of the Best Destination’ wereldwijd behaald. Bestemmingen worden op basis van kwaliteit en het aantal recensies beoordeeld. Het gaat om recensies over accommodaties, restaurants en activiteiten die in de periode van 1 oktober 2023 – 30 september 2024 zijn geplaatst.

Onderscheiding

Alle bekroonde bestemmingen hebben in deze periode minstens 1000 recensies gekregen. De Travelers’ Choice Best of the Best is de hoogste onderscheiding die door Tripadvisor aan onder meer bestemmingen wordt toegekend, ook omdat de beoordelingen niet door een jury gegeven worden, maar door consumenten die de bestemming daadwerkelijk bezocht hebben.

Buitengewoon trots

“Wij zijn buitengewoon trots dat alle inspanningen die wij als Aruba Tourism Authority (A.T.A.) samen met de Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) en het Ministerie van Toerisme van Aruba wereldwijd leveren, zijn vruchten afwerpt. Dat ons One happy island zo goed beoordeeld wordt terwijl reizigers uit zoveel verschillende vakantiebestemmingen kunnen kiezen is ongelooflijk eervol. Het geeft aan dat bezoekers het Aruba Effect volledig omarmen”, aldus Tirso Tromp (Area Director Europe, Aruba Tourism Auhority).