Trolleys en servies Jet Airways in online veiling

Vanwege het faillissement van internationale luchtvaartmaatschappij Jet Airways uit India gaan 38 vliegtuigtrolleys en divers servies van de luchtvaartmaatschappij onder de virtuele hamer bij BVA Auctions. Er is een kijkdag georganiseerd voor geïnteresseerden op 27 augustus 2020. Bieden op alle kavels kan tot 31 augustus, de veiling sluit vanaf 16:00 uur.

Jet Airways ging in 2019 failliet. Tot die tijd was het een partner van Air France en KLM; ze vlogen gezamenlijk tussen onder andere Schiphol en verschillende luchthavens in India. De trolleys die in deze online veiling verschijnen werden in de vliegtuigen gebruikt om eten en drinken rond te brengen en producten te verkopen. Deze handige units op wielen zijn ingericht met dienbladen en lades en geschikt voor uiteenlopende doeleinden. Naast de vliegtuigtrolleys kan er geboden worden op servies van Jet Airways. De online veiling omvat 117 kavels.

Kijkdag

Op donderdag 27 augustus 2020 is het mogelijkheid om alle kavels te bekijken van 08:00 tot 10:00 uur. Locatie: Kryptonweg 8, 3812 RZ in Amersfoort.

Bieden

De veiling sluit op 31 augustus 2020 vanaf 16:00 uur. Meer informatie over de veiling: https://www.bva-auctions.com/nl/auction/index/50025

