TUI bezig om vakanties zeker te stellen

Deze week werd duidelijk dat Schiphol wederom vluchten gaat reduceren de komende weken. Ook TUI wordt getroffen door deze reductiemaatregelen, zo laat de reisorganisatie weten in een bericht aan haar reizigers.

TUI: “Hoeveel vluchten het betreft, welke vertrekdata en naar welke bestemmingen is op dit moment helaas nog niet duidelijk, maar het zal ook om vluchten van TUI gaan. Wij zijn al voorbereidingen aan het treffen om jouw vakantie zeker te stellen, mogelijk vanaf een andere luchthaven. Maar ook wij wachten op concrete informatie om te kunnen bepalen wat de mogelijke gevolgen zijn voor je vakantie. Het belangrijkste is dat jouw vakantie doorgaat.”

Daarnaast doet TUI een verzoek aan al haar reizigers die de komende tijd op vakantie gaan: “Neem nog even geen contact met ons op, maar wacht op een persoonlijk bericht over eventuele aanpassingen in je vakantie. Nadere berichten volgen zodra er meer bekend is.”

Author Dylan Cinjee