TUI BLUE breidt uit met dertien hotels op vier continenten

Deel dit artikel

TUI gaat de komende twee jaar dertien nieuwe TUI BLUE-hotels openen op vier continenten. Met deze ontwikkeling voegt TUI BLUE nieuwe bestemmingen toe aan haar hotelportfolio, zoals China, Senegal, Cambodja en Curaçao.

In de zomer van 2023 zal TUI BLUE vijf hotels openen op populaire bestemmingen, waaronder de Balearen, Cyprus, Egypte en Thailand. Daarnaast start de bouw van een nieuw hotel in Reutte, Oostenrijk. De nieuwe hotels in Azië bevinden zich op aantrekkelijke strandlocaties in Thailand, Cambodja en op het Chinese vakantie-eiland Hainan. Met nog twee hotels in het binnenland zal ook worden ingespeeld op de behoefte van Chinese toeristen aan vakanties in populaire steden als Fuyang of Taicang. Een hotel in Senegal en een nieuw gebouw op Curaçao zullen de portefeuille in de toekomst een nieuwe smaak geven.

Uitbreiding

“We groeien met internationale partners op vier continenten. Deze mijlpaal bewijst dat we met het merk TUI BLUE en het ontwerp van individuele hotelervaringen, een wereldwijde trend bedienen”, zegt Erik Friemuth (Managing Director TUI Hotels & Resorts). “De hotels in China, Zuidoost-Azië en Afrika zullen ook in de toekomst nieuwe gasten uit de regio naar onze hotellocaties trekken.” Verdere uitbreiding van het hotelportfolio ligt al in het verschiet, zoals Artur Gerber (Managing Director TUI BLUE), uitlegt: “We willen TUI BLUE neerzetten als trekpleister voor spannende nieuwe vakantiebestemmingen. We hebben teams van ervaren hotelontwikkelaars in Dubai en Hong Kong opgericht, die momenteel onderhandelen over de volgende groeimogelijkheden.”

Openingen zomer 2023

TUI BLUE Crystal Bay, Egypte

TUI BLUE Atlantica Sungarden Park, Cyprus

TUI BLUE Levante, Mallorca, Spanje

TUI BLUE Victoria Menorca, Spanje

TUI BLUE The Passage, Thailand

Openingen in de komende jaren

TUI BLUE Taicang, Jiangsu, China

TUI BLUE Clearwater Bay, Hainan, China

TUI BLUE Curaçao

TUI BLUE Reutte, Oostenrijk

TUI BLUE Jalaw Beach, Senegal

TUI BLUE Koh Kong, Cambodja

TUI BLUE Rayong, Thailand

TUI BLUE Fuyang, Anhui, China

Auteur Dylan Cinjee