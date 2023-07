TUI breidt het aanbod wintersportbestemmingen uit met de skigebieden Trsyil in Noorwegen en de skiresorts van de Sälenfjällen (de bergen van Sälen) in Zweden. Samen vormen ze een aaneengesloten skigebied op de grens van Noorwegen en Zweden. TUI fly vliegt vanaf 23 december tot en met 16 maart 2024 wekelijks vanaf Schiphol naar de nieuwe luchthaven Scandinavian Mountains Airport.

Met een korte vlucht van zo’n anderhalf uur land je op deze Zweedse luchthaven die op de grens ligt met Noorwegen. Door de gunstige ligging van het vliegveld ben je met een korte (directe) transfer (tussen 20 en 45 minuten) snel op je vakantieadres. Sneeuwzeker tot april, van alle gemakken voorzien en bij uitstek geschikt voor gezinnen en families. Er zijn goede (verlichte) pistes, de sneeuw is van topkwaliteit en de accommodaties zijn bijna allemaal ski-in/ski-out.

Noorwegen

Trysil is met 71 kilometer skipistes het grootste skigebied van Noorwegen, geschikt voor de beginnende en licht gevorderde wintersporter. En voor kinderen is Trysil een waar skiparadijs. Alle pistes voor de kinderen eindigen op vlak terrein en de liften zijn zelfs geschikt voor de jongste bezoekers. Snowboarders en freestyle skiërs kunnen zich uitleven in de twee funparken in het gebied.

Zweden

In Zweden vind je rustige en brede pistes. Er staan nauwelijks rijen bij de liften waardoor je snel weer bovenaan de piste staat. De accommodaties zijn van hoge kwaliteit en liggen dichtbij de pistes. Hoewel de pistes niet zo hoog liggen als in de Alpen, is het uitzicht over het winterse Zweedse landschap prachtig. Ook de skigebieden in Zweden zijn zeer geschikt voor families met jonge kinderen. TUI biedt accommodaties aan in Stöten, Skistar Sälen – met de deelgebieden Hundfjället, Tandadalen, Hogfjället en Lindvallen – en Kläppen.

Stöten

Volgens veel mensen is Stöten het leukste skigebied van de regio Dalarna. Ondanks dat dit een relatief klein skigebied is, zijn er veel skimogelijkheden. Stöten beschikt over 32 kilometer aan pistes en bestaat uit drie delen. De gevorderde skiërs halen hun hart op, want hier liggende de uitdagende skipistes.

Skistar Sälen

Skistar Sälen is een echte familiebestemming en biedt meer dan 100 kilometer aan piste. De deelgebieden Hundfjället, Tandadalen, Hogfjället en Lindvallen zijn stuk voor stuk zeer kindvriendelijk. Maar ook voor de gevorderde skiër zijn er genoeg uitdagende pistes. De skipas die is inbegrepen is geldig in alle vier de gebieden.

Kläppen

Dit skigebied met 32 kilometer aan pistes is ontstaan in 1982 en is nog volop in ontwikkeling. Het ligt in een bosrijke omgeving met ruim opgezette en afwisselende pistes. Er zijn diverse groene, blauwe, rode en zwarte pistes. Dus zowel beginners, gevorderden als kinderen kunnen hier prima uit de voeten.

Een Scandinavische wintersportvakantie is vanaf nu boekbaar bij TUI.