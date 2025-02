Ontbossing is een groot probleem wereldwijd, met elk jaar ongeveer 10 miljoen hectare bos dat verdwijnt. Dit verlies bedreigt de leefomgeving van veel soorten en vermindert de biodiversiteit. Om dit probleem aan te pakken, breidt de TUI Care Foundation haar inspanningen uit om bedreigde leefomgevingen te beschermen en lokale gemeenschappen te ondersteunen met twee belangrijke initiatieven: de uitbreiding van TUI Forest Peru en de lancering van TUI Forest Borneo.

TUI Forest Peru gaat 450.000 extra inheemse bomen planten in een beschermd gebied van 220 hectare in de Tomas regio, bovenop de 1,9 miljoen bomen die al geplant zijn in het Vilcanota gebergte. Dit project, in samenwerking met Global Forest Generation en Asociación Ecosistemas Andinas (ECOAN), richt zich op het herstel van Polylepisbossen, die belangrijk zijn voor waterzekerheid en biodiversiteit. Deze bomen bieden een thuis aan bijna 30 bedreigde diersoorten, zoals de essenhouten mezenstaart en de witborsttapuit.

Het project helpt ook bij het opzetten en beheren van 25 kwekerijen die door de gemeenschap worden gerund. Dit verbetert het levensonderhoud van inheemse gemeenschappen, die betaald worden voor het kweken van de planten die later op strategische plekken worden geplant. Meer dan 10.000 mensen doen mee aan de herbebossing. Het project maakt ook de Vilcanota Trek aantrekkelijker voor ecotoerisme en helpt bij de ontwikkeling van het Nor Yauyos-Cochas Landschapsreservaat als een verborgen parel van de Andes. Door 40 km aan natuurpaden te onderhouden en te investeren in bezoekersinfrastructuur, biedt TUI Forest Peru meer dan 50.000 toeristen de kans om deel te nemen aan ecotoerisme.

TUI Forest Borneo wil de Masora wetlands beschermen, de thuisbasis van soorten zoals orang-oetans en Maleise zonneberen. Deze gebieden worden bedreigd door illegale houtkap en landontginning voor palmolieplantages. TUI Forest Borneo wil deze essentiële ecosystemen beschermen en herstellen door 200.000 inheemse bomen te planten op 125 hectare, 100 banen te creëren voor de lokale bevolking en 800 vrijwilligers en medewerkers te betrekken bij de herbebossing. Door de leefomgeving van minstens acht bedreigde diersoorten te beschermen, draagt het project bij aan het behoud van biodiversiteit. Daarnaast biedt het project nieuwe inkomensmogelijkheden voor lokale gemeenschappen door de ontwikkeling van duurzaam toerisme en opleidingen in gastvrijheid en gidsen.

Alexander Panczuk, Executive Director van de TUI Care Foundation, zegt: “We zijn blij om TUI Forest in Peru uit te breiden en ons werk met inheemse gemeenschappen voort te zetten om bossen te herstellen en biodiversiteit te bevorderen. Dit project laat zien hoe samenwerking kan leiden tot belangrijke resultaten in natuurbehoud. TUI Forest Borneo is een belangrijke stap in onze missie om bedreigde habitats te behouden door duurzaam toerisme en milieu-educatie te combineren om iconische diersoorten in Borneo, zoals de orang-oetan, te beschermen.”

‘Forest February’ van TUI Care Foundation is een maand vol activiteiten gericht op herbebossing. Door verschillende projectlanceringen en educatieve activiteiten wordt het belang van door de gemeenschap beheerde herbebossing en duurzaam agro-bosbouwtoerisme benadrukt om bosecosystemen te beschermen voor lokale gemeenschappen en toekomstige generaties.